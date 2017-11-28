Москва, 28 ноября, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Если приравнивание зарубежных СМИ к иностранным агентам широко освещалось в прессе, то о многочисленных НКО с зарубежным финансированием, действующих в сфере семейной политики, известно гораздо меньше. По крайней мере, такие НКО, как центр «АННА», Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения и многие другие точно не на слуху как иностранные агенты. А их, как и многие другие, вполне можно считать таковыми.

Советский плакат

29 ноября в 11:00 в Общественной палате РФ состоятся общественные слушания «Иностранное влияние на семейную политику как угроза национальной безопасности», организованные Комиссией ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК и Комиссией ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами.

В ходе слушаний общественники доложат о существующем в России иностранном влиянии на семейную политику страны. В докладах будет подробно освещена деятельность юридических и физических лиц, которые получают иностранное финансирование и оказывают деструктивное влияние на российскую семейную политику.

В частности, председатель Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Мария Мамиконян представит доклад «Управляемое (контролируемое) человечество и Стратегия замещения семьи». Доктор политических наук, полковник запаса, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко расскажет об угрозах смычки НКО с властью и бизнесом и иностранных корнях этой стратегии.

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Главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда, член Союза писателей России и публицист Татьяна Шишова расскажет об иностранной основе методических рекомендаций, которыми пользуются российские НКО, оказывающие социальные услуги, а о практике изъятия детей из семей на основании иностранных рекомендаций доложит юрист, член Союза журналистов России, помощник члена ОП РФ Альбина Волкова.

Будут представлены доклады об иностранной поддержке продвижения гендерной идеологии в России, также выступающие затронут тему применения в России бэби-боксов и раскроют корни такого опасного явления, как детские деревни-SOS.

Проект ИА REGNUMБеби-боксы: «преступная иллюзия спасения»

Продвижение в России гендерной идеологии — одна из очень актуальных тем. Напомним, законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» внесли в Госдуму ещё 16 января 2003 года, а вернулись к нему почему-то именно сейчас — 15 лет спустя.

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В конце слушаний член ОП РФ, юрист, судья в почётной отставке Людмила Виноградова представит законопроект «об иностранных агентах», в котором предлагается уравнять все общественные некоммерческие организации в части исполнения обязанностей иностранного агента.

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Общественные слушания пройдут по адресу: Москва, Миусская площадь, дом 7.

Модераторы — члены ОП РФ Валерий Васильев и Людмила Виноградова.

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