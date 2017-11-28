Уагадугу, 28 ноября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Продажа в рабство африканских мигрантов является «преступлением против человечности», заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего официального визита в Буркина-Фасо, 28 ноября сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Макрон предложил провести ряд спецопераций, направленных против контрабандистских сетей, созданных между Африкой и ЕС.

Президент Франции отметил, что африканские страны и ЕС должны оказать помощь и провести эвакуацию людей, попавших в ловушку ливийских контрабандистов.

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Однако Макрон не уточнил, станет ли он выносить данное предложение на обсуждение на саммите ЕС и Африканского союза, который состоится 29 ноября.

Напомним, ранее на телеканале CNN появился видеоролик аукциона в Ливии, на котором проходила продажа африканских мигрантов. Все они впоследствии должны были отправиться в страны ЕС в качестве рабов.

МИД Буркина-Фасо отозвал своего посла из Ливии. В МИД Буркина-Фасо заявили, что считают недопустимой работорговлю в XXI веке.