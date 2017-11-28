Краснодар, 28 ноября, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Городская дума Краснодара рассмотрела сегодня, 28 ноября, вопрос о присвоении имении советского политического деятеля, основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликса Дзержинского средней школе №32.

Ф. Э. Дзержинский среди ответственных работников ВЧК. 1919

Известно, что с подобной инициативной к городским депутатам обратилось руководство школы №32, а также руководство управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Обратившиеся с ходатайством в городскую думу отметили, что данное образовательное учреждение тесно сотрудничает с ветеранской организацией управления ФСБ России по Краснодарскому краю, в школе есть музей «Связь поколений», в котором в том числе представлены материалы об истории органов государственной безопасности. Школа ведет большую патриотическую работу.

В итоге депутаты поддержали инициативу руководства школы и местного ФСБ единогласно.

Напомним, Дзержинский является известным российским революционером польского происхождения. В революционном движении Дзержинский активно участвовал с конца XIX века. В 1906 году стал членом Российской социал-демократической рабочей партии, неоднократно сидел в тюрьме по политическим статьям. Вёл активную подготовку Октябрьской революции, организовывал отряды Красной Гвардии в Москве. Во время революции 25 октября осуществил захват Главного почтамта и телеграфа в Петрограде.

После революции Дзержинский создал первую советскую спецслужбу — Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК).

Скончался 30 июля 1926 года в результате сердечного срыва, вызванного нервным истощением.