Ватикан, 29 ноября, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Взаимоотношения Польши и ЕС все более погружаются в пучину взаимообвинений. Не приведет ли это к тому, что Варшаве придется направить события в сторону Polexit? Об этой и других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Рассматривая вопрос отношений Польши и Евросоюза, стоит присмотреться к истории, которая успела дать немало уроков за короткий промежуток времени, прошедший с «освобождения Польши от коммунистического ига». Экономическое взаимодействие с Европой, в которую Польшу пригласили вернуться, вылилось в яростную колонизацию, уничтожение части промышленности и снятие сливок немецко-французскими кампаниями, дорвавшимися до польских полуфабрикатов.

Судостроение и добыча полезных ископаемых оказались почти ликвидированы, крупнейшие государственные концерны оказались облагодетельствованы введением в советы директоров представителей Запада, которые заключали невыгодные для Польши договоры и выводили прибыль из страны. Такой перечень постигших Польшу проблем приводит издание Polonia Christiana. На таком фоне, конечно, в самом положительном свете выглядит приход в октябре 2015 к власти в Польше объединенных правых, к которым можно предъявить много претензий, но которые также смогли защитить экономику страны от беспардонного разграбления Брюсселем.

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