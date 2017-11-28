Киев, 28 ноября, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Лидер украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук имеет хорошие шансы одержать победу на внеочередных или очередных выборах в президенты Украины. Это подтверждают социологические исследования и мнения украинских экспертов.

Okeanelzy.com Святослав Вакарчук

Так, согласно результатам последнего опроса украинского центра SOCIS, который прошел 5—11 октября 2017 года, Вакарчук на сегодня занимает второе место среди кандидатов на пост президента Украины.

Согласно данным исследования, первое место занимает действующий глава государства Петр Порошенко с 16,9%. Отдать свои голоса за Вакарчука на президентских выборах 2019 года готовы 14,8% опрошенных. 13,5% респондентов проголосовали бы за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. При этом за главу Радикальной партии Олега Ляшко — 9,5%, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко — 9,3%.

По данным центра SOCIS, 8,7% опрошенных поддерживают лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича, главу Оппозиционного блока Юрия Бойко — 8,6%, мэра Львова и главу партии «Самопомощь» Андрея Садового — 5,3%.

Справка: опрос проводили 5—11 октября методом интервью face-to-face. В нем приняли участие 2000 респондентов. Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

В свою очередь, 28 ноября украинский политический эксперт Виталий Кулик отметил, что Вакарчук имеет хорошие шансы победить на предстоящих выборах.

«Немного о Вакарчуке. Это не голоса за самого певца. Он еще ничего умного не сказал. Люди ждут новое лицо — не из нынешней политической среды. Есть такой спрос. И он будет удовлетворен. Очевидно, что такие кандидаты, как Вакарчук ближе к выборам еще будут появляться. Что касается самих рейтингов, то здесь — как поставишь вопрос — такие результаты и получишь. Не удивляюсь, что в одних рейтингах Порошенко на первых местах, в других — Тимошенко. Вся суть — в формулировке анкеты», — анализирует Кулик.

По его словам, Вакарчук может одержать победу на фоне разочарования украинцев в действующей власти.

«В общем, 45% граждан сейчас не готовы делать выбор, а еще больше — не готовы вообще идти на выборы. Это следствие разочарования в политических игроках, институтах. Это недоверие конвертируется как в апатию, так и в выход на улицу. Если у общества начнут снова воровать будущее, надежду (как это было в 2013 году), то вариант улицы возможен. И в 2019 году можем столкнуться с таким фактором — когда власть не выполнит взятые на себя обязательства. Люди могут на волне разочарования в существующих политических игроках поддержать неполитических кандидатов, силы, которые будут предлагать альтернативную повестку дня», — пояснил Кулик.

При этом отдать свой голос за Вакарчука готова популярная украинская певица Руслана Лыжичко.

«Как и многие украинцы, я всегда спрашивала, он серьезно это анонсирует, или он еще это скрывает, хочет ли он, но колеблется и тому подобное. Так или иначе, он будет принадлежать к генерации молодых политиков. Они для меня состоятся, когда проявят определенную силу», — сказала Лыжичко 27 ноября в интервью «Громадському».

В то же время она признает, что «одно дело чувствовать публику на стадионах, совсем другое — создавать государство». По её словам, если Вакарчук решит идти в политику, то сделает заявление об уходе из музыки.

«Если же он действительно решил уйти из музыки в политику, рано или поздно будет какое-то его заявление. Сейчас же это догадки, разговоры, не больше», — добавила Лыжичко.

Кроме того, украинский политолог, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что администрация президента Украины (АПУ) продолжает активно обрабатывать общественное сознание «ручными» социологическими опросами, показывающими фальшивое лидерство Петра Порошенко.

«Банковая (на улице Банковой в Киеве расположена администрация президента Украины — ред). продолжает активно обрабатывать общественное сознание «ручными» соцопросами, показывающими фейковое лидерство Порошенко. Причем Банковая скупила практически все компании, проводящие соцопросы. Чтобы не было альтернативного мнения. Очередной «честный» соцопрос показал: Порошенко якобы лидирует в президентской гонке с рейтингом 16,1%. А далее идут Тимошенко (14,4%) и Вакарчук (12,1%)», — написал Корнейчук 23 ноября на своей странице в Фейсбук, комментируя результаты соцопросов украинских компаний.

По его мнению, Вакарчук — всего лишь политический проект окружения Порошенко.

«Коротко поясню, как работает данная технология… Активно раскручивается технический кандидат власти — Вакарчук. Хочу подчеркнуть: Вакарчук — это именно технический проект Порошенко. Такой себе «Кличко-2». Задача — максимально оттянуть голоса Тимошенко. Еще подчеркну: Вакарчук не имеет никакого отношения к американцам. Госдеп не готовит никакого приемника. Даже если формально за Вакарчуком и стоит Пинчук (Виктор Пинчук, один из главных олигархов Украины, известен своими связями с США — ред.), то только в качестве спонсора согласованной с Банковой игры. И не зря Вакарчуку рисуют такую большую цифру рейтинга. Именно ему будут перекладываться часть бюллетеней избирателей, проголосовавших за Тимошенко по время подсчета на избирательных участках», — прогнозирует Корнейчук.

В свою очередь, украинский политолог Сергей Гайдай усомнился в способности Вакарчука, в случае победы на выборах, провести «зачистку» Украины от «преступного синдиката».

«Чей проект «Вакарчука — в президенты!»? Об этом недавно меня спросили знакомые. Не очень важно, кто считает Вакарчука своим проектом — Пинчук или Порошенко, американцы или Коломойский. Важно совсем другое. Кем считает себя и кем является на самом деле Святослав? И что будет значить для каждого из нас, если Вакарчук станет украинским президентом? Знаете, в чём основной секрет любого украинского президента? Как он поступит с теми, кто был властью до него», — пишет Гайдай на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, «единый и монолитный преступный синдикат», который правит Украиной 26 лет, не боится прихода на пост президента Вакарчука.

«Когда Ющенко сменил Кучму, мы ожидали, что Кучма сядет за убийство Гонгадзе, а Янукович — за массовую, признанную судом, фальсификацию выборов. А в итоге — все остались наверху… Далее, приход каждого нового президента лишь менял удаленность от основных финансовых потоков прежних игроков. «Семью» Януковича на плантации сменила «семья» Порошенко. Они не боятся смены президентской власти, хотя будут бороться за свою доминирующую роль внутри синдиката. Будет Юля? Она своя — в крайнем случае «семье» Порошенко придется уступить место «семье» Тимошенко у кормушки. Но остальные как были, так и останутся наверху. Они уже сейчас говорят, что и Вакарчук их устроит. Они считают Славу слабым. Как Кличко. (мэр Киева, боксер Виталий Кличко — ИА REGNUM ). А потому не опасным. Они с ним договорятся», — анализирует Гайдай.

Он выразил опасения, что украинцы потеряют музыканта Вакарчука и получат на политической арене «Ющенко-2».

Отметим, что дискуссия о Вакарчуке возникла не на «ровном месте». Так, журналист, основатель интернет-издания «Гордон» Дмитрий Гордон еще в январе сообщал, что в США идут дискуссии по поводу приемлемой для Вашингтона кандидатуры следующего президента Украины. Среди кандидатов, которые могут сменить Порошенко, рассматривается музыкант Вакарчук.

«Из абсолютно компетентных источников мне известно, что в Соединенных Штатах идут переговоры о том, кого поставить после Петра Порошенко. Обсуждается даже кандидатура Святослава Вакарчука, насколько я знаю. Его даже провели через обучение в Йельском университете, его натаскивали, но пока от этой кандидатуры отказались. Сегодня рассматривают Валентина Наливайченко, Виталия Кличко и ряд других кандидатур, которые я бы не хотел называть, потому что это будет засветка, которая никому сегодня не нужна», — сказал Гордон в эфире канала «112 Украина».

Напомним, в 2015 году лидер группы «Океан Ельзи» Вакарчук был участником стипендиальной программы Yale World Fellow 2015. Летом этого года EliseJournal со ссылкой на украинских журналистов проинформировал, что Вакарчук официально подтвердил свое намерение баллотироваться на внеочередных или очередных выборах в президенты Украины.

«Моей задачей в целом, которую я вижу для себя, кроме творческого удовлетворения, — сделать так, чтобы всей стране жилось как можно лучше. Я буду выбирать для этого все методы, которые я считаю наиболее эффективными. Сейчас я считаю наиболее эффективным этот метод. В будущем, если народ Украины этого захочет, я буду баллотироваться», — сказал Вакарчук.

Как сообщалось, 23 января лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук был награжден президентом Украины Порошенко орденом Свободы. Во время награждения музыкант обратился к главе государства и украинскому народу с речью, в которой жестко раскритиковал действующих чиновников за плохую борьбу с коррупцией и медленное внедрение реформ.

«Враг, который разъедает Украину изнутри — коррупция, тотальная несправедливость, невежество, низкий уровень так называемой элиты — гораздо коварнее и опаснее, чем любой внешний враг. Чтобы победить его, тоже нужны герои — герои в украинской политике и власти. К сожалению, на сегодняшний день таких героев мы не видим. Мы видим логичные поступки. Мы видим желание усидеть на двух или трех стульях. Мы видим страх: страх потерять должность, страх потерять благосостояние, политическое влияние, поставить под удар себя и свою семью. Мы видим порой умных, но хитрых и циничных людей, которые всегда находят логическое объяснение, почему в Украине всё не так — виновата война, цены на нефть, политические оппоненты, прошлая власть. Мы слышим и видим это каждый день. Но мы не видим подвигов. Не видим настоящих жертв», — сказал Вакарчук.

По его словам, «страна от власти уже ничего не ждет», а люди не верят власти.

«Не потому, что власть плохая. Потому, что власть такая, как все. А сегодня нам нужны люди, способные на подвиги, сверхлюди… Примите, господин президент, эти слова серьезно — они не направлены персонально против Вас, в них нет попытки запятнать Вашу личность. Эти слова направлены ко всей украинской власти. И это не просто мой частный голос — это, в прямом смысле, голос народа Украины. И примите их сегодня, потому что завтра уже может быть поздно», — рассказал Вакарчук.

Стоит отметить, что лидер «Океана Эльзы» принимал активное участие в Майдане-2014 и поддерживал на тот момент оппозиционного лидера Виктора Ющенко. В «благодарность» на парламентских выборах 2007 года Вакарчук был избран народным депутатом Украины по спискам пропрезидентского блока «Наша Украина — Народная самооборона», причем отец певца, физик и ректор Львовского университета, стал министром образования по квоте этой же политсилы. Однако уже осенью 2008 года Вакарчук сообщил, что подал заявление о сложении полномочий народного депутата и вскоре Рада досрочно прекратила его депутатские полномочия.

«Это решение стало итогом тяжелых размышлений и, как по мне, является честным шагом по отношению к избирателям, коллегам-единомышленникам и к самому себе… Политическая жизнь государства сузилась к безжалостной схватке за власть. Ее жертвами становятся не только моральные принципы, но и национальные интересы, о которых так часто говорят политики всех цветов и лагерей… При таких обстоятельствах единственный способ быть собой — это уйти. Остаться — для меня значит сбежать. Сбежать от обязательств перед избирателями, изменить присяге о верности народу», — заявил тогда музыкант.

В последние дни ни Вакарчук, ни Порошенко и его ближайшее окружение ситуацию с политическими перспективами музыканта не комментировали.