Ханты-Мансийск, 28 ноября, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Учителя ХМАО по выходу на пенсию по старости получат на 188 рублей меньше. Сейчас размер единовременного денежного вознаграждения составляет 168 075 рублей. После принятия законопроекта учителя по выходу на пенсию получат 167 887 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM День знаний

В думу ХМАО поступил законопроект «О внесении изменения в статью 12 Закона Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе». Документ разработан департаментом образования и молодежной политики автономного округа. Коснется он единовременного денежного вознаграждения (ЕДВ) педагогическим работникам при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости.

ЕДВ будет исчисляться в размере 18,5 произведений ставки заработной платы и базового коэффициента без учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате.

С сентября 2017 года понятие «базовый оклад» изменен на понятие «тарифная ставка». Размер тарифной ставки увеличен с 4 482 рублей до 6 050 рублей.

В настоящее время размер единовременного денежного вознаграждения определяется как 25 произведений базового оклада и базового коэффициента без учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате и составляет 168 075 рублей (базовый оклад 4482 рублей умножить 1,5 базовый коэффициент и еще 25).

Проектом предлагается, что размер единовременного денежного вознаграждения определяется как 18,5 произведений ставки заработной платы и базового коэффициента без учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате и составит 167 887,5 рублей (ставка заработной платы 6050 рублей умножить 1,5 базовый коэффициент и на 18,5).