Варшава, 1 декабря, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Объем поставок американского сжиженного газа для Польши не является значительным, но «устанавливает тренд». Об этом заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, назвавший подписанный контракт на поставку СПГ историческим. О «новых отношениях между производителями и поставщиками сжиженного газа и европейскими потребителями» пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

«Впервые был подписан контракт, в котором приняты европейские правила ценообразования на товар… И с этой точки зрения договор является прецедентом, он будет определять дальнейшие переговоры и торговлю, кроме того, вероятно, повлияет на условия контрактов, которые будут подписаны в будущем. И не только в отношении доставки американского СПГ в Польшу, но и в другие европейские страны. Вот почему мы говорим, что это исторический контракт», — сказал Наимский.

В США историчности произошедшего на самом высоком уровне не заметили, зато высказался сенатор от Луизианы Билл Кэссиди, заявивший, что эти поставки помогут «снижению способности президента России Владимира Путина запугивать Европу». Правда, в Европе находятся несогласные, считающие, что запугивает их не Путин, а американцы, диктующие Евросоюзу правила игры с Россией. Между тем в условиях контракта и цены на газ остается много неясного.

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