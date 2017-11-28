Липецк, 28 ноября, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Центр оказания услуг для бизнеса «Мои Документы» в Ельце (Липецкая область) с 1 по 28 декабря проведет месячник «Дни открытых дверей» для предпринимателей, а с 12 декабря такой день состоится в МФЦ для бизнеса в Липецке. Как сообщает пресс-служба областной администрации, специалисты центров в эти дни дадут бесплатные консультации по вопросам развития собственного дела.

Kremlinrus.ru Многофункциональный центр (МФЦ)

Представители малого бизнеса узнают о возможностях получения финансовой поддержки в виде субсидий в 2018 году, регистрации в качестве работодателя во внебюджетных фондах, страховых взносах наемных работников, о том, как правильно подать бухгалтерскую отчетность за год и модернизировать свой бизнес для дальнейшего успешного развития. Также эксперты проинформируют об условиях получения микрозаймов и о том, как взять в аренду или купить помещение для офиса.

Начинающие предприниматели получат консультации по регистрации бизнеса и развитию своего дела, узнают о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Липецкой области. Новичкам подскажут, как реализовать новую идею, повысить уровень предпринимательской грамотности и разработать бизнес-план проекта. Кроме того, можно будет получить рекомендации по защите интересов предприятия при проведении налоговых проверок и подробную информацию об особенностях специальных режимов налогообложения для малого предпринимательства.

«Такие центры оказания услуг для бизнеса должны стать площадками для реализации новых идей в регионе, предоставляющих широкие возможности для создания рабочих мест во внебюджетной сфере. МФЦ и другие аналогичные проекты позволяют «растить» предпринимателей», — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.