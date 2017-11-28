Санкт-Петербург, 28 ноября, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Петербургская полиция ищет вандалов, разрисовавших частный трамвай «Чижик», дожидающийся запуска новой трамвайной линии в Красногвардейском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 ноября, в пресс-службе Группы «ЛСР». Заявление в полицию уже подано.

Chizhik-lrt.ru Трамвай «Чижик»

Напомним, «ЛСР-Строй» является генеральным подрядчиком проекта первого петербургского частного трамвая.

«Чижик» подвергся нападению, когда находился «в гнезде» — в депо на Хасанской улице. Там новый скоростной трамвай ждет своего часа, когда выйдет на линию — чиновники обещают, что это произойдет до конца текущего года.

Сегодня стало известно, что неизвестные граффитисты вломились в депо и разрисовали «Чижика» с помощью баллончиков с краской. Вероятно, инцидент произошел еще в выходные.

В Группе «ЛСР» информацию подтвердили.

«По факту происшествия направлено заявление в правоохранительные органы, которые проводят оперативно-розыскные мероприятия. Охрана объекта усилена. Последствия инцидента устраняются», — заявили в пресс-службе.

Чтобы защитить «Чижика» от повторения подобных инцидентов, по периметру депо установили видеокамеры.

Напомним, прототипом «Чижика» стал трамвай «Метелица», который швейцарская компания Stadler поставляла в Белоруссию. При этом «Чижик» на сегодня оснащен более современными технологиями. Это самый длинный (33 метра) среди стран СНГ трехсекционный низкопольный трамвайный состав, у него есть две кабины управления, система кондиционирования салона и кабины машиниста, подсчета пассажиров, видеонаблюдения и информирования.

Трамвай оснащен пятью двустворчатыми дверьми по обе стороны, он вмещает 376 человек и обещает тихий ход. В салоне предусмотрены две площадки для детских колясок и инвалидных кресел. Кондукторов в трамваях не будет.

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Скоростная трамвайная сеть создается на условиях ГЧП от Ладожского вокзала в направлении микрорайона Ржевка-Пороховые. Стоимость проезда на таком трамвае будет не выше общегородского тарифа. Однако сроки запуска скоростного трамвая фактически сорваны, так как отставание от графика составило уже полгода, сообщили в конце августа в Смольном.