Астрахань, 28 ноября, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Астраханская область намерена активно внедрять на своей территории новую систему обращения с отходами. На сегодня обострившаяся весной 2017 года «мусорная проблема» в регионе ликвидирована. Об этом было заявлено в рамках координационного совета глав муниципальных образований, заседание которого сегодня, 28 ноября, провёл губернатор Астраханской области Александр Жилкин, передаёт ИА REGNUM.

Jes Мусорный контейнер

Так, сформирован график вывоза ТКО, который по области осуществляют 150 единиц техники, построено шесть мусорозагрузочных мощностей, обновлена тара в местах сбора ТКО, введён прозрачный механизм учёта образования отходов. Захоронение отходов на свалках, как это было раньше практически в каждом селе, производиться больше не будет. А оставшиеся в «наследство» 155 несанкционированных свалок в районах, как заявил глава астраханского правительства Расул Султанов, будут ликвидированы и рекультивированы.

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На сегодня захоронение отходов осуществляется на трёх лицензированных площадках. Для временного накопления ТКО оборудовано семь площадок. Кроме того региональному оператору передан в аренду мусоросортировочный комплекс и полигон в Наримановском районе, который продолжит функционировать уже в ближайшее время.

В регионе также посчитают и поставят на учёт все контейнерные площадки, специалисты определят места, где нужно установить дополнительные.

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Прорабатывается и вопрос строительства в регионе мусорных заводов. Для этого в Астраханскую область привлекаются федеральные средства. Так, предоставление федеральной субсидии из экологического сбора на создание объектов по обработке и утилизации отходов Астраханскому региону планируется с 2018 года, заявил глава областного правительства.

Однако такие заводы могут работать только с сортированным мусором.

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Ситуация с мусором в Астрахани: «До совершенства ещё далеко»

"Поэтому необходимо проработать вопрос с нашими организациями, муниципальными учреждениями, активным населением по разделенному сбору мусора», — акцентировал внимание Александр Жилкин, отметив, что в сортировке мусора в первую очередь должны быть заинтересованы сами граждане, потому что такой подход приведет к снижению тарифов за вывоз отходов.

Что касается тарифа, то при определении стоимости вывоза мусора будет применяться дифференцированный подход в зависимости от населенного пункта.

«Определена гибкая система платы за ТКО в период с июля 2017 по июль 2018 года. Гражданам, оплатившим услугу по большей стоимости, будет произведен перерасчет», — сказал Расул Султанов.

А вот процесс заключения договоров с региональным оператором на вывоз мусора в области пока еще буксует. На сегодняшний день из 17 тыс. юридических лиц, зарегистрированных в Астраханской области, договора с регоператором заключили только 8 тысяч. Сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки губернатор поручил главам муниципалитетов и министерствам.

Как сообщало ИА REGNUM, Астраханская область в числе первой пятёрки регионов России перешла на новую систему обращения с отходами. Единым региональным оператором стала компания «ЭкоЦентр».