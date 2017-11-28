Чувашия увеличивает траты на чиновников, а «на детей» просит у Медведева
Чебоксары, 28 ноября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. В Чувашии депутаты Госсовета планируют попросить денег у федерального правительства России на выплату пособий многодетным семьям, где третий ребёнок родился в 2017 году. Соответствующий проект обращения парламентарии планируют рассмотреть на ближайшей сессии, которая назначена на 30 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Обращение планируется направить премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой оказать софинансирование за счёт федерального бюджета в части ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей, родившихся в 2017 году. Данные выплаты в Чувашии были прекращены в 2017 году: софинансирование из федерального бюджета региону было прекращено из-за не соответствия главному критерию (величина суммарного коэффициента рождаемости), а поддержать многодетные семьи только за счёт республиканского бюджета местные чиновники и депутаты отказались. В 2018 году критерии включения в программу были изменены, и ряд регионов, включая Чувашию, возвращаются в проект.
При этом семьи, где третий ребёнок родился в 2017 году, выпадают из программы. Чиновники и депутаты разошлись в действиях по данному вопросу.
«При планировании на 2018 год объемов софинансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обязательств Чувашской Республики, возникающих в связи с установлением нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего и последующих детей, предусмотрены выплаты только на детей, родившихся в 2015, 2016 и 2018 годах, без учета количества детей, родившихся в 2017 году. Ввиду изложенного депутаты Государственного Совета Чувашской Республики обращаются с просьбой предусмотреть возможность осуществления софинансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обязательств Чувашской Республики, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на детей, родившихся в 2017 году», — говорится, в частности, в проекте обращения.
Сколько именно семей выпало из программы в 2017 году, не сообщается.
По данным Госсовета, в 2018 году такую выплату в Чувашии будут получать порядка 8 700 семей. В настоящее время получателями выплат в республике являются более 4 500 семей. По состоянию на 1 октября 2017 года, расходы по данному направлению составили 436,7 млн рублей, в том числе 214,9 млн рублей — средства федерального бюджета, 221,8 млн рублей — республиканского бюджета Чувашии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, средства из федерального бюджета на выплату пособий будут выделяться в 2018 году только тем регионам, в которых не принято решение об отмене предоставления ежемесячной денежной выплаты. Чувашия, лишившая ЕДВ многодетные семьи с 2017 года, попала в собственную ловушку. Власти вынуждены были отыгрывать назад — и тут же срочно нашлись средства. Но сделано это специфически: ЕДВ в республике станут получать только с ноября 2017 года.
«Чтобы создать для наших семей равные условия, чтобы дети, рожденные в 2017 году, начали получать соответствующее пособие, мы берем на себя дополнительные обязательства и принимаем решение начать выплаты семьям с ноября 2017 года», — цитирует главу Чувашии Михаила Игнатьева его пресс-служба.
То есть получается, что третьи дети в семьях, рождённые в январе-октябре, останутся без выплат. По крайней мере, так расценили оппозиционные политики пространный комментарий Михаила Игнатьева, опубликованный его пресс-службой и породивший больше вопросов, чем ответов. Касается ли это всех детей, рождённых третьими в 2017 году? Если да, то будут ли им в таком случае компенсировать весь «пропущенный» период — а это 10 месяцев выплат? Или они получат выплаты только за два месяца? Или речь идёт только о тех детях, кто родился в ноябре-декабре?
Экономя на малоимущих многодетных семьях, власти увеличивают траты на чиновников. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года было увеличено денежное поощрение. К примеру, для главы Чувашии ежемесячное вознаграждение осталось на уровне 56 626 рублей, а коэффициент поощрительных возрос с 2,25 до 2,46 (количество месячных вознаграждений). Путём простых арифметических подсчётов получалось, что размер ежемесячного поощрения для первого лица республики увеличивался с 127,408 тыс. рублей до 139,3 тыс. рублей — увеличение на 11,89 тыс. рублей. Таким образом, годовая прибавка к зарплате главы Чувашии — почти 143 тыс. рублей.
В ноябре 2017 года фонд оплаты труда работников государственных органов власти, других организаций и аппаратов мировых судей в республике в 2017 году увеличили почти на 10,3 млн рублей. Напомним, ранее глава миинфина Чувашии Светлана Енилина заявляла, что в 2017 году траты на чиновников выросли на 0,8% и достигли почти 950 млн рублей. Что чуть меньше, чем бюджетные расходы на развитие спорта (1,02 млрд рублей) и культуры (1,2 млрд рублей).