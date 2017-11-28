Чебоксары, 28 ноября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. В Чувашии депутаты Госсовета планируют попросить денег у федерального правительства России на выплату пособий многодетным семьям, где третий ребёнок родился в 2017 году. Соответствующий проект обращения парламентарии планируют рассмотреть на ближайшей сессии, которая назначена на 30 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

Обращение планируется направить премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой оказать софинансирование за счёт федерального бюджета в части ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей, родившихся в 2017 году. Данные выплаты в Чувашии были прекращены в 2017 году: софинансирование из федерального бюджета региону было прекращено из-за не соответствия главному критерию (величина суммарного коэффициента рождаемости), а поддержать многодетные семьи только за счёт республиканского бюджета местные чиновники и депутаты отказались. В 2018 году критерии включения в программу были изменены, и ряд регионов, включая Чувашию, возвращаются в проект.

При этом семьи, где третий ребёнок родился в 2017 году, выпадают из программы. Чиновники и депутаты разошлись в действиях по данному вопросу.

«При планировании на 2018 год объемов софинансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обязательств Чувашской Республики, возникающих в связи с установлением нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего и последующих детей, предусмотрены выплаты только на детей, родившихся в 2015, 2016 и 2018 годах, без учета количества детей, родившихся в 2017 году. Ввиду изложенного депутаты Государственного Совета Чувашской Республики обращаются с просьбой предусмотреть возможность осуществления софинансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обязательств Чувашской Республики, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на детей, родившихся в 2017 году», — говорится, в частности, в проекте обращения.

Сколько именно семей выпало из программы в 2017 году, не сообщается.

По данным Госсовета, в 2018 году такую выплату в Чувашии будут получать порядка 8 700 семей. В настоящее время получателями выплат в республике явля­ются более 4 500 семей. По состоянию на 1 октября 2017 года, расходы по данному направлению составили 436,7 млн рублей, в том числе 214,9 млн рублей — средства федерального бюджета, 221,8 млн рублей — республиканского бюджета Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средства из федерального бюджета на выплату пособий будут выделяться в 2018 году только тем регионам, в которых не принято решение об отмене предоставления ежемесячной денежной выплаты. Чувашия, лишившая ЕДВ многодетные семьи с 2017 года, попала в собственную ловушку. Власти вынуждены были отыгрывать назад — и тут же срочно нашлись средства. Но сделано это специфически: ЕДВ в республике станут получать только с ноября 2017 года.

«Чтобы создать для наших семей равные условия, чтобы дети, рожденные в 2017 году, начали получать соответствующее пособие, мы берем на себя дополнительные обязательства и принимаем решение начать выплаты семьям с ноября 2017 года», — цитирует главу Чувашии Михаила Игнатьева его пресс-служба.

То есть получается, что третьи дети в семьях, рождённые в январе-октябре, останутся без выплат. По крайней мере, так расценили оппозиционные политики пространный комментарий Михаила Игнатьева, опубликованный его пресс-службой и породивший больше вопросов, чем ответов. Касается ли это всех детей, рождённых третьими в 2017 году? Если да, то будут ли им в таком случае компенсировать весь «пропущенный» период — а это 10 месяцев выплат? Или они получат выплаты только за два месяца? Или речь идёт только о тех детях, кто родился в ноябре-декабре?

Экономя на малоимущих многодетных семьях, власти увеличивают траты на чиновников. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года было увеличено денежное поощрение. К примеру, для главы Чувашии ежемесячное вознаграждение осталось на уровне 56 626 рублей, а коэффициент поощрительных возрос с 2,25 до 2,46 (количество месячных вознаграждений). Путём простых арифметических подсчётов получалось, что размер ежемесячного поощрения для первого лица республики увеличивался с 127,408 тыс. рублей до 139,3 тыс. рублей — увеличение на 11,89 тыс. рублей. Таким образом, годовая прибавка к зарплате главы Чувашии — почти 143 тыс. рублей.

В ноябре 2017 года фонд оплаты труда работников государственных органов власти, других организаций и аппаратов мировых судей в республике в 2017 году увеличили почти на 10,3 млн рублей. Напомним, ранее глава миинфина Чувашии Светлана Енилина заявляла, что в 2017 году траты на чиновников выросли на 0,8% и достигли почти 950 млн рублей. Что чуть меньше, чем бюджетные расходы на развитие спорта (1,02 млрд рублей) и культуры (1,2 млрд рублей).