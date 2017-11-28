Москва, 28 ноября, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Партийный проект «Единой России» «Здоровье — детям» изучит потребность регионов в детских поликлиниках, заявил журналистам координатор проекта «Здоровье — детям» Дмитрий Морозов, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о выделении дополнительных средств на строительство детских поликлиник в регионах на заседании Координационного совета по реализации стратегии в интересах детей, прошедшем в Москве во вторник, 28 ноября.

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«Мы обсуждаем и работаем над этой проблемой последний год очень предметно. Президент РФ видит успех реализации программы строительства перинатальных центров и понимает, что дальше нужно заниматься детскими больницами и поликлиниками, а следом за этим — реабилитацией деток. Решение этих задач позволит модернизировать систему педиатрии и детской хирургии в предстоящее «Десятилетие детства», — рассказал парламентарий.

По словам Дмитрия Морозова, в рамках партпроекта «Здоровье — детям» уже запущена программа «Status praesens» («настоящее состояние»): региональные активисты партпроекта должны определить потребность людей в детских больницах и поликлиниках.

Координатор партпроекта напомнил, что проблеме строительства детских медучреждений было посвящено и прошедшее накануне заседание общественного совета партпроекта.

«Мы в очередной раз обратили внимание на окончание контролируемой нами программы строительства перинатальных центров, которая должна завершиться в 2017 году, и указали на необходимость изыскать возможности для реконструкции и строительства детских медицинских учреждений по всей стране», — заметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Здоровье — детям», реализация задач которого рассчитана на шесть лет (с 2017 по 2022 гг.), не только ведет борьбу с социально значимыми заболеваниями, но и способствует снижению младенческой и материнской смертности. Не менее важны для партпроекта развитие школьной медицины (активисты выступают за то, чтобы в каждой школе появился медицинский работник), создание доступной среды для детей-инвалидов, состояние детских поликлиник и больниц. В рамках партпроекта проводится мониторинг ввода в строй 19 перинатальных центров, на строительство которых было выделено 52 млрд рублей.

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