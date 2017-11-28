Курск, 28 ноября, 2017, 17:18 — ИА Регнум. В Курской области на пункте пропуска «Крупец» сотрудники пограничной службы предотвратили вывоз из России скрипки с клеймом «Страдивари», сообщили 28 ноября в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ.

Цитата из к/ф «Визит к Минотавру». Реж. Эльдор Уразбаев. 1987. СССР Антонио Страдивари (Сергей Шакуров)

В ходе досмотра автомобиля марки Renault была обнаружена скрипка с логотипом «Страдивари» 1750 года выпуска. Предмет, возможно, представляющий культурно-историческое наследие, с территории России пытались вывести граждане Франции.

Скрипка передана сотрудникам таможни для проведения экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября 2017 года курские таможенники обнаружили в грузовом автомобиле, следующим из Казахстана в Турцию через Украину, предметы старины — три книги и деревянную икону в металлическом окладе.

В отношении перевозчика был составлен протокол об административном правонарушении. Предметы старины были изъяты и направлены на экспертизу.

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