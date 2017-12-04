Москва, 4 декабря, 2017, 03:09 — ИА Регнум. Усиление противоракетной и противовоздушной обороны прибалтийской зоны НАТО оправдывается исполнителями необходимостью «противостоять» агрессивным планам России. Как обстоит дело в реальности, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3

Первой ласточкой в усилении ПВО и ПРО оказалась Польша. Заявленная ей закупка американских систем Patriot в общей сложности на 10,5 млрд долларов является почти запредельной для ее экономики. И тем не менее уже в июле 2017 года министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил о начале реализации этого контракта. Вслед за Польшей к вопросу о размещении ЗРК Patriot подключились страны Прибалтики. Эстония и Литва через своих официальных лиц выразили желание разместить средства ПВО, но экономические характеристики прибалтийских стран вряд ли позволят им сделать шаг, сравнимый с польско-американскими переговорами.

Тем не менее Литва уже заказала две батареи норвежско-американских ЗРК средней дальности. Стоит учесть, что, несмотря на все вышеизложенные усилия поляков и прибалтов, направленные на усиление своих ПРО и ПВО, никакого существенного вклада в баланс сил между Россией и НАТО они внести не в состоянии. И тем не менее возможный сценарий для их использования не исключен. Каким же он может быть?

Узнайте подробности: Американские ЗРК Patriot у границ России — есть ли угроза?

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