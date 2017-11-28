Ярославль, 28 ноября, 2017, 16:18 — ИА Регнум. В Ярославле 60-летняя пенсионерка, которая почувствовала себя плохо накануне юбилея, пыталась решить проблемы со здоровьем с помощью наркотиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

УМВД России по Ярославской области «Солью» пожилая женщина поправляла здоровье

Пожилую женщину беспокоило общее ухудшение состояния здоровья и частые головные боли. Выйдя на просторы Интернета, она каким-то образом наткнулась на сбытчиков наркотического средства «соль». Пожилая женщина решила использовать его в качестве обезболивающего. Наркотики она забирала в специально оборудованных неизвестными наркосбытчиками тайниках.

В августе у нее закончились деньги, но желание принять очередную дозу наркотика было настолько сильным, что женщина, зная по опыту, как и где могут быть оборудованы тайники, вышла из дома и после непродолжительных поисков все-таки нашла «закладку». Забрав смесь, она хотела направиться домой, но была задержана сотрудниками полиции.

В настоящее время прокуратура Красноперекопского района направила в суд уголовное дело пенсионерки. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Бабушке, которая до этого не имела проблем с законом, грозит до 10 лет лишения свободы.