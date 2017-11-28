Лондон, 28 ноября, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Традиционный рождественский ужин в Великобритании подорожал на 18% в 2017 году, сообщает телеканал Sky News.

isfara Индейка

Если в 2016 году ужин с индейкой стоил £19.82, то в 2017-м — уже £23,39. Так, индейка подорожала почти на £1, картошка — на £1,2, пудинг — на £0,5, рождественский пирог обойдется дороже на £0,99.

Рождественская корзина пострадала от инфляции: британская валюта дешевеет на фоне выхода страны из Евросоюза.

Эксперты телеканала отмечают, что можно попробовать сэкономить, выбрав более дешевый продуктовый супермаркет. Один и тот же набор продуктов для праздника в разных сетевых магазинах может стоить в диапазоне от £25.53 до £41.47.

Самые большие расходы придутся на индейку и картошку. Овощи и ягоды будут стоить дешевле всего, особенно клюква для соуса.

Напомним, по данным Росстата, за год салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой» подорожали на 1,21% — до 311,83 рубля и 152,54 рубля в среднем по стране.