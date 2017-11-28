Лакинск, Владимирская область, 28 ноября, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Открытие движения по участку федеральной трассы М-7 «Волга» рядом с городом Лакинск во Владимирской области после капитального ремонта состоялось 28 ноября, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» Юлия Зубкова.

Пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» Участок федеральной трассы М-7 «Волга» рядом с городом Лакинск

Ранее участок с 145 км по 156 был местом множества аварий. Работы позволили исключить сразу четыре очага аварийности, устранить «левые» повороты, которые зачастую становятся причиной столкновений, и разграничить пути транспорта и пешеходов.

«На этом участке трассы М-7 произошло не одно дорожно-транспортное происшествие. Уверен, что теперь, после капитального ремонта, который по объему работ можно сравнить с полноценной реконструкцией, ситуация здесь в корне изменится. Появились подземные и надземные пешеходные переходы, шумозащитные экраны, освещение, словом — все то, что позволит сделать проезд по федеральной автодороге комфортным и безопасным», — сказал во время открытия руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

На участке построено четыре разворотные петли и переходно-скоростные полосы, которые позволят водителям совершать развороты. Также на дороге появилось пять надземных и два подземных перехода. Это позволило полностью ликвидировать светофоры, что решит проблему пробок на участке. Кроме того, дорога обустроена разделительными и боковыми ограждениями и новыми автобусными остановками. На участке, который проходит в черте города, появилось сплошное освещение. Также был капитально отремонтирован мост через реку Ундолка, который находится на 152-м километре дороги.

«В числе выполненных экологических мероприятий — устройство новой системы водоотвода, а также установка в местах жилой застройки шумозащитных экранов протяжённостью почти 8 км», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что капитальный ремонт участка начался в июне 2015 года. До этого магистраль больше походила на второстепенную дорогу, нежели на федеральную трассу. Стоимость работ составила 3,8 млрд рублей.