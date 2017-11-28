Ереван, 28 ноября, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Армения при посредничестве Международного комитета Красного Крста сегодня, 28 ноября, передала Азербайджану тело военнослужащего Бахруза Джалилбейли, обнаруженное военнослужащими ВС Армении 23 ноября в межпозиционном пространстве напротив одной из боевых позиций, дислоцированных на юго-западном направлении армяно-азербайджанской границы.

Пресс — секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в этой связи проинформировал, что передача тела азербайджанского военнослужащего было передано в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 23 ноября напротив одной из боевых позиций, дислоцированных на юго-западном направлении государственной границы Армении, в межпозиционном пространстве военнослужащие ВС Армении обнаружили тело азербайджанского военнослужащего.

По данным минобороны Армении, которое ссылается на полученные оперативно-розыскные данные, военнослужащий является капитаном ВС Азербайджана, командиром роты, который после имевшего место в воинской части преступления совершил побег.

Азербайджанские СМИ сообщают, что военнослужащий Джалилбейли Бахруза Парвиз оглу (1998 г.р.), который был призван на действительную военную службу 5 января 2017 г., самовольно покинул место службы после совершенного им военного преступления.