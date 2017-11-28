Варшава, 28 ноября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. В приграничном с Украиной польском городе Люблин установлен гранитный памятник жертвам Волынской резни. Как сообщил ИА REGNUM председатель общественного комитета строительства памятника Здзислав Когуцюк, установка монумента продлилась шесть лет и стоила героических усилий.

Фото Здзислава Когуцюка Памятник жертвам Волыни в польском Люблине

Памятник представляет валун, на котором вырезаны человеческие лица, а также православные и католические кресты.

«В честь поляков Волыни и юго-восточных территорий Польши, жертв геноцида, совершенного по отношению к полякам украинскими националистами в 1939 — 1947 гг.», — выбито на камне.

Также на постаменте вырезано изречение Папы Римского Иоанн Павел II: «Народ, который утратил память, утратил свое тождество».

Автором монумента является местный каменщик Витольд Марцевич.

ИА REGNUM напомнает, что с марта по июль 1943 года солдаты УПА (организация, запрещенная в России) убили около 100 тысяч поляков, проживавших на территории Генерального округа Волынь-Подолье, который до 1939 года находился под управлением Польши.

В 2018 году Польша отметит 75-летие Волынской резни.