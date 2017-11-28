Тамбов, 28 ноября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Котовский районный суд Тамбовской области 28 ноября вынес приговор по делу в отношении бывшего главы администрации Тамбова Юрия Рогачева, который обвинялся в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве дорог в Знаменском районе. Экс-глава Тамбова признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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«Юрий Рогачев признан виновным, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также он на три года лишен права занимать муниципальные и государственные должности», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

В суде было доказано, что Юрий Рогачев, будучи главой Знаменского района региона, подписал контракты на ремонт двух участков дорог с компанией ООО «Строй-Лайн». Позже Юрий Рогачев подписал документы об объеме и стоимости работ, на основании которых компания получила 70 млн рублей по одному контракту и 47 млн рублей — по второму. При этом глава района знал, что фактически работы проведены не были.

Ранее Юрий Рогачев объяснял свои действия так:

«Аванс там предполагался, но в связи с тем, что материалы надо было закупить побыстрее… Подрядчик говорил, что он закупает материалы на это, складирует, но в результате дороги не были построены, хотя материалы закупались, со слов подрядчика, конечно, я этого не видел».

Напомним, что государственное обвинение просило назначить Юрию Рогачеву наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно. Заседание проходило в особом режиме — в суде не рассматривались доказательства по делу. Юрий Рогачев полностью признал свою вину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рогачев был избран на пост главы администрации Тамбова в ноябре 2015 года.

О возбуждении уголовного дела стало известно в ноябре 2016 года. Тогда же губернатор Тамбовской области Александр Никитин посоветовал депутатам Тамбовской городской думы принять отставку мэра. Юрий Рогачев покинул пост 21 ноября прошлого года.