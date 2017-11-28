Улан-Удэ, 28 ноября, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовский назвал позорной ситуацию с городом Северобайкальском, где горожане 16 ноября вышли на митинг из-за отсутствия тепла в квартирах.

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Уточняется, что северобайкальскую проблему разбирали на подведении итогов работы системы предупреждения ЧС Бурятии. По словам Мордовского, прежде всего в этой ситуации виноват глава Северо-Байкальского района Бурятии Игорь Пухарев, сообщает сегодня, 28 ноября, «Байкал-Daily».

Напомним, в центральной котельной города Северобайкальск с 12 ноября образовался дефицит топлива. По данным республиканского правительства, причиной стал срыв поставки угля из-за отсутствия подвижного состава. По информации бурятских массмедиа, температура в квартирах горожан не поднималась выше 10 градусов. Из-за холода в Северобайкальске даже отменялись занятия в школах. 16 ноября жители города вышли на митинг, тепло в квартирах появилось к 20 ноября.

По версии замминистра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Сергея Банникова, данные о нормативных запасах топлива от муниципалитетов поступают в ведомство несвоевременно и не в полном объёме.

«Я не могу понять, вы кого уговариваете? Что такое? Что у нас, неожиданно зима наступила, или что? Если у главы (района — прим. ред.) дома отопление нормальное, а почему население должно мёрзнуть? Я не могу понять. Запас топлива нормативный. Он что, вдруг неожиданно закончился или что? Вносите предложение главе (республики — прим. ред.), что тот или иной глава района не выполняет свою работу, пусть освободит место тем, кто будет работать. То, что по Северобайкальску — позор! Мы опять на всю страну…» — цитирует Мордовского информагентство.

В ответ Банников заверил, что в республике уже сейчас ведутся работы по обеспечению запасов топлива на новогодние праздники.

Добавим, город Северобайкальск расположен на северном берегу озера Байкал, в 1048 км от столицы Бурятии — города Улан-Удэ. По информации администрации Северобайкальска, в настоящее время в городе проживают порядка 24,6 тыс. человек.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя сложившуюся ситуацию, назвал неудовлетворительной работу руководства Северобайкальска. Он пообещал сделать по ситуации соответствующие выводы. Главой администрации Северобайкальска в настоящее время является Константин Горюнов.

Цыденов поручил властям муниципалитетов Бурятии до 15 декабря сформировать месячный запас угля.