Москва, 28 ноября, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Слова мэра Москвы Сергея Собянина о столице как о «форпосте», который стоит на пути эмиграции из РФ, — лукавство, считает политолог, эксперт по безопасности Дмитрий Ефимов. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября, Москва — не форпост, а плацдарм для данного процесса.

Алексей Корзухин. Возвращение из города. 1870

Отметим, на прошедшем Общегражданском форуме-2017 столичный градоначальник в споре с экс-министром финансов Алексеем Кудриным поднял тему оттока кадров и заявил, что ежегодно из Россию за границу уезжают 200 тыс. человек, а из Москвы — 3—4 тыс. Собянин назвал столицу «форпостом», который пытается остановить хотя бы часть этого потока.

«Тот же визави Собянина на Общегражданском форуме, Алексей Кудрин, ещё год назад с Комитетом гражданских инициатив провел анализ — откуда и сколько уезжают россиян. Не верить руководителю Центра стратегических разработок невозможно. А он утверждает, что именно Москва в последние годы занимает первое место по эмиграции. Хотя плацдарм или форпост — Собянину без разницы. Объяснение такому тренду простое. По данным социологов, за границу уезжают именно из наиболее благополучных регионов, каким и является Москва, а приезжают из неблагополучных именно в неё», — отметил Дмитрий Ефимов.

Добавим, в 2016 году «Ведомости» привели статистику из доклада «Эмиграция из России в конце 20 — начале 21 века», подготовленного Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина. Согласно оценкам экспертов, большинство уезжает из приграничных регионов и регионов с высокими макроэкономическими показателями. Регионами с наибольшим числом выехавших с 2012 по 2014 годы стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Среди причин, подталкивающих к отъезду, называли нестабильные экономические условия ведения бизнеса, отсутствие конкуренции, коррумпированность, возрастающие риски личной и предпринимательской безопасности, низкие бюджетные расходы на науку и образование, низкая зарплата. Среди социально-политических причин — сочувствие оппозиционным взглядам, опасность подвергнуться преследованию из-за своей позиции, слабость институтов, недоверие к правоохранительной и судебной системе.

«Как известно, точных данных по уехавшим россиянам нет ни у кого. Многие исчезают из России «по-тихому», не снимаясь с регистрации и не продавая собственность, и это не ПМЖ. Поэтому могут быть лишь примерные оценки. По Кудрину, с начала 90-х по 2015 год нашу страну покинуло 4,5 млн человек. Но ведь сколько-то вернулось? И их тот же Алексей Леонидович тоже не учитывает. Думаю, что считать реально покинувших Родину на долговременный период стоит по числу людей, ставших на консульское обслуживание при посольствах РФ. Здесь важно, что подают на выход из гражданства в год только несколько десятков человек, а остальные его оставляют и всегда могут вернуться», — подчеркнул политолог.

Добавим, на прошедшем форуме Сергей Собянин также отметил, что в Москве производительность труда в 2,5 раза выше, чем в среднем по России, и в 5—7 раз выше, чем в сёлах. По мнению Собянина, 15 млн человек, живущих в сельской местности, можно назвать условно лишними — в их число попали чиновники и работники социальной сферы. Мэр Москвы подчеркнул, что для производства сельскохозяйственной продукции с учётом новых технологий производительности на селе эти люди будут не востребованы.

«Он утверждает, что это произойдет, так как производительность труда в Москве выше в 5—7 раз выше, чем у сельчан. Интересно, как его советники замерили производительность труда чиновников и работников ФГУпов, продавцов и парикмахеров, пиарщиков и офисного планктона, которые в новой Москве Собянина доминируют на рынке труда? Но в чём-то мэр Москвы прав. Он видит основной тренд и описывает его скупыми словами как может», — считает Дмитрий Ефимов.

По его мнению, с приходом на сельскохозяйственный рынок России технологий главного генномодификатора в мире — транснациональной компании Monsanto (через купившую эту компанию фирму Bayer), число занятого в сельскохозяйственном производстве персонала значительно снизится. За счёт дешевизны генномодифицированных продуктов питания начнут сокращаться не только рабочие места в совхозах, но и фермерские хозяйства.

«Москва, по Собянину, наконец-то станет форпостом. Правда, внутренней миграции — именно в неё поедет большинство безработных крестьян из ЦФО. Такое развитие событий действительно вероятно и заставляет задуматься о значении слов «продовольственная безопасность». Так что слова Сергея Семеновича можно считать пророческими. Другое дело, как эти высказывания поймут сельские избиратели», — отметил Ефимов.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявил управляющий партнер консалтинговой группы Kirikov Group Даниил Кириков, реальная цифра уезжающих из России в последние годы людей составляет не менее 400—500 тыс. человек. С 2012 года наблюдается рост эмиграции из России, который связан как с экономической, так и политической обстановкой в стране. При этом точной статистики нет — официальные данные не могут охватить всех эмигрантов и всегда занижены. В частности, потому что подсчёт во многом основан на снятии гражданина с регистрационного учёта в РФ, что делают далеко не все.

«Что касается людей, живущих в селах, то они точно не могут быть лишними для производства. Сельское хозяйство для РФ остается очень важной отраслью, которой не хватает модернизации. Она могла бы быть проведена путем создания агломераций, где концентрировались бы рабочие силы одной локальной местности. Это бы обеспечило как создание рабочих мест, так и увеличение производительности», — заключил он.

Напомним, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров назвал высказывание Собянина о 15 млн «лишних людей», живущих в сельской местности, отказом государства от исполнения государственных функций вне производства.

Читайте развитие сюжета: Будущее Собянина для РФ: все, кто не служит утопии Собянина — «лишние люди»