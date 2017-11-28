Дело Улюкаева: В суде взвесят $2 млн
Москва, 28 ноября, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Прокурор Борис Непорожный попросил Замоскворецкий суд Москвы взвесить сумку с $2 млн в рамках дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.
«В ходе судебного следствия неоднократно свидетелями, самим подсудимым поднимался вопрос, сколько же весила сумка с $2 млн…, — говорит Непорожный. — На основании статей… я прошу в судебном заседании провести следственный эксперимент — поместить $2 млн в сумку, после чего взвесить сумку».
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил просьбу прокуратуры и разрешил гособвинению провести следственный эксперимент.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 г. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» крупной взятки за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой компания смогла приобрести более 50% акций «Башнефти».
Позже глава России Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».
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