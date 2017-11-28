Москва, 28 ноября, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Прокурор Борис Непорожный попросил Замоскворецкий суд Москвы взвесить сумку с $2 млн в рамках дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«В ходе судебного следствия неоднократно свидетелями, самим подсудимым поднимался вопрос, сколько же весила сумка с $2 млн…, — говорит Непорожный. — На основании статей… я прошу в судебном заседании провести следственный эксперимент — поместить $2 млн в сумку, после чего взвесить сумку».

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил просьбу прокуратуры и разрешил гособвинению провести следственный эксперимент.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 г. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» крупной взятки за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой компания смогла приобрести более 50% акций «Башнефти».

Позже глава России Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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