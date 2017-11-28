Ижевск, 28 ноября, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Четыре региона Поволжья вошли в число 23 субъектов, которые в ходе очередного распределения средств получат дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов. Это Удмуртия, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение правительства России, подписанного премьером Дмитрием Медведевым.

Sami Деревянные счёты

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Согласно документу, дотации на общую сумму в 11,58 млрд рублей получат 23 региона России. В их числе — четыре поволжских региона, которые в общей сложности получат более 2,3 млрд рубдлей. Наибольшая сумма будет выделена Удмуртии — более 1,079 млрд рублей. Саратовская область получит 811,5 млн рублей, Ульяновской области выделяют 276,76 млн рублей, в Пензенскую область направят 159 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дотации будут направлены в ноябре-декабре 2017 года на финансирование региональных расходов, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что дополнительно из резервов правительства выделяется около 5 млрд рублей на повышение зарплат федеральных бюджетников в рамках майских указов. Дотации предоставляются в соответствии с соглашениями, заключаемыми Минфином РФ и высшими исполнительными органами государственной власти регионов России.