Ярославль, 28 ноября, 2017, 14:24 — ИА Регнум. В Ярославле состоится XI Открытый международный фестиваль молодёжного и семейного фильма «Кино-Клик». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Ярославле пройдет «Кино-клик»

С 29 ноября по 1 декабря в Ярославле состоится XI Открытый международный фестиваль молодёжного и семейного фильма «Кино-Клик». Фестиваль — это открытая площадка для дебюта молодых авторов от 12 лет. Значительная часть мероприятий пройдет на территории туристического квартала «Злато Место» — в комплексе «Алеша Попович Двор» и в «Резиденции Государыни Главной Масленицы Страны». И это отнюдь не случайность, ведь тема фестиваля 2017 года — «50-летие Золотого Кольца России». Это не только напоминание о том, что Ярославль — «Столица Золотого кольца», но и площадка, на которой были созданы замечательные и всенародно любимые фильмы.

На фестивале второй раз подряд будет вручаться премия имени Александра Петрова — известного ярославского художника и мультипликатора, обладателя премии «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм. Прославленный российский аниматор войдет в состав жюри фестиваля. Также значимым событием этого года будет голосование детской аудитории за лучший профессиональный анимационный фильм.

Лучшему по мнению детей мультфильму будет вручен приз «Золотая горошина». Также в рамках спецпроекта «Горошина» маленькие аниматоры смогут продемонстрировать свои первые анимационные работы.

«Фестиваль откроется 29 ноября в 14.00 в конференц-зале туристического комплекса «Алеша Попович Двор», где Александр Петров и члены жюри проведут пресс-конференцию, после чего пройдет экскурсия по туристическому кварталу «Злато Место» и практикум по видеосъемке от известного ярославского оператора Сергея Загоскина. В 16.30 начнется просмотр конкурсных фильмов фестиваля», — сказала корреспонденту ИА REGNUM PR-директор НП «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» Юлия Смук.

Пока идет «Кино-клик», ярославцы бесплатно смогут посмотреть фильмы участников фестиваля в туристическом комплексе «Алеша Попович Двор».