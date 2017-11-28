Самара, 28 ноября, 2017, 15:03 — ИА Регнум. В Самаре история с назначением уволенного главы города Олега Фурсова на должность министра занятости и миграционной политики области становится все более туманной. Как сообщает ИА REGNUM, он до сих пор не занял свой пост, но произошли изменения с фамилией его предполагаемой супруги, занимающей должность замминистра труда региона.

Сайт минтруда Самаркой области

На сайте минтруда значится Ольга Павловна Фурсова, а на портале облправительства новшество — Ольга Павловна Поставная. Как указано, и Фурсова, и Поставная занимают должность руководителя департамента занятости, миграционной политики и социальных выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября городская дума Самары внесла изменения в решение от 31 октября, которым приняла отставку мэра Олега Фурсова, но, как выяснилось позже, не лишила его полномочий. Таким, образом полномочия Фурсова были досрочно прекращены окончательно.

Напомним, Фурсов был уволен врио губернатора Дмитрием Азаровым 26 октября. Согласно их договоренности, бывший мэр Самары должен был занять пост министра труда в областном правительстве с 1 ноября.

Отметим, что региональная власть так и не озвучила свою позицию по поводу конфликта интересов министра Фурсова и замминистра Фурсовой.

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