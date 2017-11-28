Москва, 28 ноября, 2017, 14:20 — ИА Регнум. В результате проведенной комплексной психолого-лингвистической экспертизы поведения экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева было установлено, что он в момент передачи ему сумки вел себя естественно и знал о содержании сумки, заявил 28 ноября в Замоскворецком суде Москвы эксперт-психолог Виктор Кисляков, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Ничего неестественного, что выдавалось бы, отличалось от зафиксированного поведения, ничего не было», — сообщил эксперт в начале выступления.

«Мы можем говорить, что Улюкаев по своим признакам поведения вёл себя как человек, который ведёт себя адекватно тому, что обсуждается, ориентируется в ситуации, понимает обстоятельства взаимодействия, что, зачем, почему», — пояснил Кисляков.

По его словам, в поведении Улюкаева в момент передачи сумки не было ничего необычного, тем более говорил в основном глава «Роснефти» Игорь Сечин, потому что находился «в привычной для себя обстановке, у себя в офисе, а Улюкаев — меньше, потому что он был у него в гостях».

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Установление факта предварительной договоренности между Улюкаевым и Сечиным находится за пределами компетенции эксперта, поэтому он не стал комментировать данное обстоятельство.

Отметим, комплексная психолого-лингвистическая экспертиза переговоров Улюкаева и Сечина была назначена следователем СК РФ Романом Нестеровым. Он предоставил на экспертизу три диска с материалами, включая копию допроса Сечина.

Ранее стало известно, что адвокаты Улюкаева больше не будут наставить на вызове в суд Игоря Сечина.