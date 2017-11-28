Новосибирск, 28 ноября, 2017, 16:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области за 9 месяцев 2017 года было опубликовано более 23 тысяч извещений о закупках на общую сумму более 31 млрд рублей. Такие данные, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, привёл первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов в ходе Антикоррупционного форума Общероссийского народного фронта сегодня, 28 ноября.

Анна Алябьева ИА REGNUM Антикоррупционный форум в Новосибирске

«Благодаря конкурсным процедурам нам удалось сэкономить без малого 2 млрд рублей. В этом году наш регион стал лауреатом номинации «Оценка информационной инфраструктуры региона», которая характеризует действующую региональную систему управления закупками. Это достаточно высокая оценка. И здесь на мой взгляд результат соответственной работы и органов власти и общественности», — отметил Петухов.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта, в свою очередь, привёл несколько наглядных примеров расточительства чиновников, в том числе в рамках ОМС.

«Оказывается очень внимательно заботятся о своём здоровье отдельные представители государственных служб. В частности, федеральное транспортное агентство купило три полиса за 245 тысяч рублей, то есть речь идёт, что вот за такие деньги руководители этого агентства будут получать медицинскую помощь, в которую будет включено всё, что можно себе только представить. Корпорация по организации воздушного движения на транспорте на 194 тысячи рублей закупает таких полисов, а главное управление Госэкспертизы за 181 тысячу один полис приобретает», — рассказал Антон Гетта, подчеркнув, что «забота о здоровье руководителей — это дело хорошее, но сколько же можно и где рамки разумного».

Гетта подчеркнул, что играя на чувстве самосохранения чиновников, и высвечивая проблемы, за четыре года удалось сохранить в бюджетах 263 млрд рублей за счёт отменённых госзакупок.

Заместитель директора АНО ДПО «Академия контрактных отношений» Павел Лисин, указал при этом на несовершенство 44-ФЗ о госзакупках.

«В Новосибирской области представлены все уровни бюджета. Количество заказчиков тоже, естественно, значительное. И вам хорошо знаком и закон, а многим известна и история превращения предыдущих законов в 44 ФЗ, то есть это процесс достаточно сложный. И сколько бы мы не исполняли закон, особенно 44, мы видим, что у нас есть дилемма. Первый вопрос — это как эффективно осуществить закупку, то есть купить то, что нужно для удовлетворения нужд. Если мы говорим про питание, то как купить действительно безопасный продукт, качественный и вкусный. И вторая сторона медали — как не нарушить закон», — рассказал Лисин.

Он пояснил, что довольно часто бывает так, что заказчик выбирает путь ненарушения закона и это, к сожалению, влечёт за собой те самые последствия, когда «продукты оказываются не такими, какими их видел потребитель». И многие винят в этом именно закон. Говорят, что он сложный и витиеватый.

По данным, которые озвучил Лисин, сегодня действует порядка сотни законов вместе с 44 ФЗ. Кроме это есть кодексы, различные ведомственные документы, ГОСТы, СНИПы, СанПиНы и так далее. Но, как считает Павел Лисин, закон в любом случае требует реформирования.

«Эти сложности надо каким-то образом исправлять. Заказчики — это живые люди и мы должны понимать, что всего в Российской Федерации количество людей, занятых на стороне заказчика практически равняется числу военнослужащих. Это такая у нас с вами контрактная армия. Кроме этого, ещё огромное количество поставщиков, общественных контролёров, журналистов. То есть количество людей, занятых в закупочных процессах, велико. Мы должны понимать, что надо упращать систему и процесс этот идет. То что сейчас мы не видим активного изменения закона, это не значит что никто не думает над упрощением ситуации. В рамках работы с регионами было собрано огромное количество законодательных инициатив. Всего их более 500, в том числе и от Новосибирской области», — отметил он.

Отметим, что 28 ноября 2017 года в Новосибирске в рамках проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» прошёл Антикоррупционный форум, в котором приняли участие общественные активисты, представили власти, журналисты — более 1 тыс. человек из регионов Сибирского федерального округа. Цель форума — «обратить внимание общественников, представителей бизнеса и органов власти на проблемы коррупции в сфере госзакупок, в частности при поставках питания в образовательные и оздоровительные учреждения».