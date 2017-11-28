Улан-Удэ, 28 ноября, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Бурятия заплатила за тестирование кандидатов на министерские должности 500 тысяч рублей. Эту цифру глава региона Алексей Цыденов озвучил в интервью телеканалу АТВ 27 ноября.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Напомним, в республике завершился конкурс на должности министров спорта и молодежной политики, здравоохранения, туризма, экономики и культуры. Минспорт возглавит сотрудник Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма Вячеслав Дамдинцурунов, главой республиканского минкультуры станет гендиректор «Информ-Полиса» Соёлма Дагаева. Кресло министра туризма займёт зампредседателя комитета экономического развития и туризма Улан-Удэ Мария Бадмацыренова. Министром здравоохранения станет директор ФОМС Бурятии Дамбинима Самбуев. Минэкономики региона возглавит директор бурятского филиал ПАО «Росбанк» Александр Бардалеев, если его кандидатуру на этот пост утвердит республиканский парламент.

Как уже сообщало ИА REGNUM, конкурсный отбор стартовал в начале октября. Изначально в Бурятии побороться за министерские должности изъявили желание 118 человек. В финал прошли 18 кандидатов.

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С финалистами провели тестирование эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

По словам Цыденова, в республике звучали предложения, чтобы тестирование провели со всеми 118 участниками конкурса.

«Тестирование платное. Республика за это заплатила 500 тысяч рублей — за 18 человек. Расчёт был на 10 человек, это потом мы уже договаривались, чтобы за эту же сумму протестировать всех, кто вышел на финал», — подчеркнул глава Бурятии.

В целом, по словам Алексея Цыденова, конкурс показал, что в Бурятии «очень сильные кадры на самом деле».

«Конкурс показал у нас большое наличие хорошего кадрового ресурса, просто который мы не видим и с которым пока, если честно, не умеем работать. Нам нужно формировать правильный кадровый резерв, нам с кадровым резервом нужно работать», — резюмировал руководитель региона.

Напомним, должности министров спорта и молодежной политики, здравоохранения, экономики и культуры стали вакантными в результате осенних кадровых перестановок, которые осуществил Алексей Цыденов, выигравший 10 сентября 2017 года выборы главы Бурятии. Также власти региона объявили о создании министерства туризма.

Заключительный этап конкурса на замещение министерских должностей состоялся 25 ноября в Улан-Удэ. Собеседование с 18 финалистами открытого конкурса провёл Алексей Цыденов.

«Одно из главных достижений конкурса — не только то, что выбрали министров, но и то, что сформировали хороший кадровый резерв. Из финалистов будут выбираться и заместители министров. А те, кто хоть и не прошёл в финал, но получили оценку комиссий, также будут включены в кадровый резерв. Программы всех кандидатов будут проанализированы и учтены в работе министерств», — написал Цыденов на своей странице в Facebook.

Добавим, в декабре 2016 года депутаты Народного Хурала приняли республиканский бюджет на 2017 год в следующих параметрах: по доходам — 43 115 670,9 тыс. рублей, расходы — 45 249 993,6 тыс. рублей; дефицит — 2 134 322,7 тыс. рублей.