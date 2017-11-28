Краснодар, 28 ноября, 2017, 14:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае пресечена деятельность браконьеров, вылавливавших в Черном море краснокнижных млекопитающих. За злоумышленниками сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону следили в течение полугода. Стражам порядка удалось установить схему добычи и перевозки дельфинов.

Nemoanapa.ru Дельфин

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Жестоким обращением с дельфинами на Кубани занялась полиция

По информации пресс-службы погрануправления, преступную деятельность вели члены одной из рыбопромысловых бригад, но делали это, прикрываясь официальной деятельностью по добыче рыбы. Выловленных дельфинов-афалин, браконьеры перевозили в дельфинарий. Причём условия содержания млекопитающих были далеки от нормальных.

Обнаруженные в частном дельфинарии афалины «находились в плачевном состоянии». Это показа проверка, проведённая с участием сотрудников регионального управления Росприроднадзора и ветеринаров края, пишет интернет портал Кубань 24. В настоящее время три изъятых дельфина находятся в дельфинарии «Морская звезда». Там животным обеспечили должный уход и содержание. Здесь они останутся до принятия процессуального решения.

А браконьеры за незаконную добычу водных биологических ресурсов будут наказаны. Статья Уголовного кодекса РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание до пяти лет тюремного заключения и штраф до 500 тыс. рублей.

Добавим, что стоимость одной особи афалина на чёрном рынке может превышать 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ужасные условия содержания двух дельфинов, занесенных в Красную книгу, на ферме в поселке Веселовка Темрюкского района Краснодарского края привели к гибели животных. Млекопитающих держали в мелком бассейне, не имеющем фильтрации, в холодной воде. Законность их приобретения хозяин подтвердить не смог.

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Дельфины были истощены, у них имелись ярко выраженные искривления позвоночников и хвостовых стеблей, раны и царапины на кожных покровах, повреждения зубов и дёсен. Несмотря на усилия сотрудников дельфинария «Большой Утриш» в Анапе, куда были переданы дельфины, обе особи афалина черноморского скончались.

За смерть дельфинов юридическое и должностное лица ООО «Павловская слобода» были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в 1 млн рублей.

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Прокуратура Кубани подтвердила факт гибели 167 дельфинов на Черном море

Напомним, за полгода 2017 года на побережье Черного моря от Сочи до Анапы была зафиксирована гибель 167 дельфинов. Последний случай массовой гибели морских животных был отмечен 25 июня в Анапе. Ещё один подобный факт был зафиксирован 3 мая в Новороссийске. В акватории Черного моря в границах города было найдено 68 мертвых животных. В большинстве случаев, как установили эксперты, местом гибели млекопитающих не являются прибрежные территории Краснодарского края. Дельфинов просто выбросило на берег морем.