Москва, 28 ноября, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Нефтяные котировки последние два-три дня застыли в узком диапазоне $62,95—63,45 за баррель по Brent. Любой прорыв ниже этого диапазона немедленно выкупается, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

lalabell68 Нефть

Нефтяной рынок получил дополнительную поддержку в преддверии встречи ОПЕК+ 30 ноября. Россия, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, поддерживает предложения по продлению сделки по ограничению добычи нефти. Можно свидетельствовать о достижении консенсуса среди стран-экспортёров по вопросу дальнейших координируемых действий.

«Результат встречи 30 ноября становится очевидным для нефтяного рынка, но каких-либо выраженных движений цен на выходе соответствующих новостей не было. Можно говорить, что продление сделки уже заложено в текущие котировки нефтяных фьючерсов», — пояснил эксперт.

По его мнению, главный вопрос, который выходит на первый план, не столько в возможных новых драйверах роста нефтяных котировок, а в устойчивости достигнутых ценовых значений.

Для участников саммита, вероятно, разумней сейчас не говорить о том, на какой срок продлится соглашение, а отнести объявление о сроках (шесть месяцев или конец года) на февраль-март. В результате позитивная интрига сохранится.

«Другое дело, что часть игроков на рынке, благодаря ярко выраженной позиции Саудовской Аравии, уже настроилась на продление соглашения ОПЕК+ до конца следующего года. Они могут быть разочарованы отсутствием четко провозглашенного на саммите девятимесячного ориентира продления соглашения», — отметил Карякин.

У нефтяных котировок есть и другие факторы поддержки. Но их влияние или ещё проявит себя, или они уже заложены в цены. В их числе и сезонное увеличение спроса в Китае, и ситуация в Венесуэле, и ремонт трубопровода Keystone в Канаде.

«Но главным сейчас остаётся ожидание решений саммита в Вене. Поэтому 28 ноября изменения в нефтяных котировках останутся в рамках диапазона последних сессий — $62,80—63,50/баррель по Brent и $57,80—59,05 по WTI», — полагает эксперт.

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