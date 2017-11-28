Тула, 28 ноября, 2017, 13:42 — ИА Регнум. В Год экологии в Тульской области проведено более 200 акций по высадке леса, ликвидировано несколько несанкционированных свалок, проведены мероприятия по очистки водоемов. Предварительные итоги Года экологии были подведены 27 ноября на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Тульской области подводят предварительные итоги года экологии

Как доложил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, министерство проводило мероприятия по таким направлениям деятельности как «Отходы», «Нормирование и переход на наилучшие доступные технологии», «Вода», «Лес», «Особо охраняемые природные территории», «Экологическое просвещение». По инициативе граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в регионе реализуются социально-экологические проекты, такие как «Сделаем вместе!», «Генеральная уборка» ОНФ, «Экология в твоих руках», «Чистый исток 2.0».

В числе наиболее значимых мероприятий — работы по демеркуризации ртутьсодержащих отходов в пос. Шварцевский Киреевского района, в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая страна».

Особое внимание уделялось проблеме несанкционированных свалок — незаконные мусорки, в частности, ликвидировали, в Чернском и Каменском районах, в с. Березово Суворовского района. В стадии удаления находятся еще два объекта — в п. Ст. Ханино Суворовского района и вблизи д. Марьино Киреевского района.

«В целом, к концу года будут проведены работы по ликвидации пяти районных свалок мусора за счет областных средств. Общая площадь уже ликвидированных несанкционированных свалок ТБО — 4,45 гектаров», — сообщил министр.

Алексей Дюмин спросил у Юрия Панфилова о рекультивации свалок в Богородицком и Щекинском районах. Министр сообщил, что документация на рекультивацию этих свалок разработана. Получены все необходимые заключения. Выполнить работы планируется в 2018 году в рамках регионального приоритетного проекта по удалению свалок. Кроме того, планируется ликвидировать ещё три несанкционированные районные свалки.

По словам министра, отдельное внимание уделяется направлению «Вода». Так, в настоящее время ведется ремонт трех гидротехнических сооружений в п. Станционный Щекинского района, п. Борятино Воловского района и п. Алесово Веневского района. Кроме того, удалось значительно снизить число бесхозяйных гидротехнических сооружений в области. С января по ноябрь 2017 года их стало меньше на 60% (с 60 до 24). Юрий Панфилов сообщил, что в регионе реализуется приоритетный проект по ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений. Срок его реализации — февраль 2019 года. Все сооружения к этому времени будут переданы собственникам. В декабре планируется завершить работы по расчистке рек Осетр и Веневка.

Как сообщил Юрий Панфилов, масштабным природоохранным мероприятием в 2017 году является строительство ОАО «Щекиноазот» новых очистных сооружений промливневых сточных вод, которое находится в стадии реализации. Завершена первая очередь проекта «Большая вода», реализуемого администрацией г. Новомосковска и АО «НАК «Азот» (входит в АО «МХК «ЕвроХим) для модернизации и оптимизации системы водоснабжения и водоотведения Новомосковска.

Юрий Панфилов сообщил, что для привлечения особого внимания общества к проблемам сохранения леса в области проведено около 200 акций по высадке деревьев и лесовосстановлению. В них приняли участие более 20 тысяч человек.

2017 год — Год особо охраняемых природных территорий. В регионе создается новая особо охраняемая зона — участок засечного леса с карстовыми болотами между поселком Озерный и селом Ломинцево площадью более 2000 га. Поддержка создания особо охраняемой природной территории федерального значения — национального парка «Тульские засеки» получена от Совета Федерации. Финансово-экономическое обоснование проекта направлено в Минприроды России.

Алексей Дюмин задал вопрос о работе сервиса «Экологическая карта Тульской области». Юрий Панфилов ответил, что пока ресурс работает недостаточно активно: от 30 до 100 посещений в день. В ближайшее время его планируется усовершенствовать, дополнив новыми интересными разделами. В настоящее время министерство ведет работу по популяризации экологической карты. Глава региона поручил министерству природных ресурсов и экологии проработать вопрос применения опыта Калужской и Московской областей при доработке сервиса.

Губернатор также напомнил, что в этом году туляки обратились к нему с вопросом о загрязнении окружающей среды Тульским кирпичным заводом. Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев сообщил, в августе текущего года были установлены две новые трубы высотой 40 метров и запущена новая система отвода выбросов. Замеры регионального Роспотребнадзора подтвердили, что не допускается превышения норм ПДК. Кроме того, летом 2018 года предприятие планирует установить еще две такие трубы.

«Независимо от того, что год, объявленный Годом экологии, завершается, необходимо и в дальнейшем предусмотреть экологические мероприятия в не меньшем объеме. И проводить их на системной основе», — подчеркнул глава региона.