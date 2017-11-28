Вашингтон, 28 ноября, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Важные решения стоят перед Америкой. На этой неделе Сенат впервые будет голосовать за основную налоговую реформу, которая, по заявлениям Дональда Трампа, должна «вернуть в экономику США триллионы долларов». Но еще одна тема увлекает политическое сообщество Вашингтона не меньше — специальные выборы в штате Алабама, которые пройдут 12 декабря. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Долгое время президент США Дональд Трамп отмалчивался по этому поводу, и вот в воскресенье, 26 ноября он высказался в поддержку противоречивой личности республиканского кандидата на пост сенатора от Алабамы Роя Мура.

Бывшего Верховного судью штата Алабама, имеющего, помимо этого, репутацию ультраконсерватора, обвиняют в преступлениях сексуального характера, совершенных в 70—80-х годах. Обвинения в адрес кандидата в сенаторы уже выдвинули шесть женщин, заявив, что многим из них на тот момент не было 18.

Даг Джонс — «последний, кого мы хотим видеть в Алабаме и Сенате США», высказался в адрес оппозиционного кандидата от Демократической партии президент Трамп в своем Твиттер-аккаунте. Трамп также назвал Джонса «полной катастрофой», а его позиции относительно преступности, границ США, военной политики и Второй поправки «слабыми и ничтожными». И вообще, обвинениям против Мура более 40 лет, отмечает Дональд Трамп, к тому же сам республиканец все отрицает.

Трамп стал чуть ли не самым большим защитником Мура за последние несколько дней, и многие политики отмечают, что этим он оскорбляет большинство республиканцев в Вашингтоне, которые, по идее, должны продвигать и поддерживать повестку дня президента. Лидер сенатского большинства Митч Макконелл и спикер палаты представителей Пол Райан посоветовали Муру «поступить правильно и уйти», а теперь, выходит, Консервативная партия США должна помочь ему победить на специальных выборах.

Предполагается, что поддержкой Мура Трамп хочет добиться, чтобы впервые за долгое время место сенатора от штата Алабама занял республиканец, снижая таким образом риск провала налоговой реформы, окончательное голосование по которой запланировано незадолго до Рождества.

Однако в сложившейся ситуации очень сомнительно, что подобные расчеты будут работать. Поддержка Роя Мура может привести к тому, что Трамп рано или поздно потеряет в Сенате даже голоса умеренных республиканцев. Кроме того, велика вероятность, что электорат как в самом штате Алабама, так и по всей стране может отвернуться от республиканцев из-за этого случая, считают в политических кругах Вашингтона.

Специальные выборы в Сенат США пройдут 12 декабря в штате Алабама. Дополнительных выборы были назначены с тем, чтобы заполнить вакансию, образовавшуюся в Сенате с уходом Джефа Сешнса, который с 8 февраля 2017 года занимает пост Генерального прокурора США.