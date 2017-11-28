Чебоксары, 28 ноября, 2017, 13:29 — ИА Регнум. На содержание пяти представительных иномарок из автобазы администрации главы Чувашии в этом году было выделено более 1,22 млн рублей, из них почти 70% приходится на ремонт и содержание двух «Volkswagen Phaeton». На большие суммы закупаются и запасные части: ранее прошло три аукциона на общую сумму 943 502 рубля. Таким образом, на ремонт, содержание и приобретение запасных частей иномарок в этом году предусматривалось более 2,166 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы с сайта госзакупок, где заказчиком выступает БУ «Автобаза администрации главы Чувашской Республики».

Zakupki.gov.ru Перечень работ по ремонту «Фаэтона»: аукцион от 22 ноября

Последний по дате аукцион был размещён 22 ноября с начальной ценой в 477 821,21 рубля. Оплата осуществляется за счёт средств учреждения. Согласно документации, средства выделяются на услугу по сервисному техническому обслуживанию и ремонту автомобиля «Volkswagen Phaeton». Предусмотрен 51 вид ремонтных работ, из них ряд — диагностического характера. В том числе планируется заменить свечи зажигания, очистить поверхности, отремонтировать проводку, заменить ряд сидений, фары и бампер, найти причину утечки антифриза, заменить гидравлический блок механизма открывания крышки багажника и ряд других.

Отметим, что это уже не первый «Фаэтон», которому в этом году потребовался ремонт. В августе был размещён аукцион с начальной ценой в 366 249 рублей на оказание услуг по сервисному техническому обслуживанию и ремонту «Volkswagen Phaeton». Всего в документации было указано 50 видов работ — все они идентичны работам, предусмотренным в ноябрьском аукционе. В перечень не включили только замену гидравлического блока механизма открывания крышки багажника, за счёт которого стоимость услуг в ноябре подорожала на 111,5 тыс. рублей. Единственным участником стало ООО «Альянс Ко».

Примечательно, что и в ноябрьском аукционе, и августовском в списке выполняемых работ по два 48-х номера. Координатор проекта «За честные закупки» регионального штата ОНФ, лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что это опечатка, но опечатка, которая «вызывает сомнения».

«Понятно, что техническое обслуживание необходимо, но ведь изначально было понятно, что дорогая машина требует дорогого обслуживания. Сейчас начинаем пожинать плоды от закупок дорогих иномарок, откладывая на дорогой ремонт. И эти траты с каждым годом будут возрастать. То, что заказчик взял перечень услуг из старой документации, в которой оказалось два 48-х номера и оформив в новой документации с той же ошибкой, можно считать безалаберным отношением. Но с другой стороны, обращает на себя внимание практически полная идентичность требуемых техуслуг на обе машины. Можно предположить, что не соизволили провести предварительную экспертизу. Либо это может быть больше, чем просто ремонт, так как при исполнении виды работ и их качество сложно проконтролировать», — говорит Владислав Солдатов.

В сентябре на ремонт «Volkswagen Phaeton» было затрачено ещё 74 200 рублей, единственным участником аукциона была предприниматель Лилия Алексеева. Заявлено 45 видов работ — в частности, это касалось бамперов, фар, зеркал, подкрылок, дверей, капота.

Кроме того, в сентябре также потребовалось отремонтировать ещё две иномарки: Toyota и Audi. На ремонт автомобиля Toyota ушло 199 436 рублей: всего было заявлено три вида работ — ремонт гидротрансформатора, ремонт и устанока АКПП. Единственным участником аукциона стал индивидуальный предприниматель Эдуард Костин. Ещё 104 890 рублей было предусмотрено на ремонт Audi, единственным участником аукциона был предприниматель Эдуард Костин. Потребовался ремонт двигателя внутреннего сгорания и ремонт головки блока цилиндра.

На большие суммы закупаются и запасные части. В июле было объявлено три таких аукциона на общую сумму 943 502 рубля. На 511 189 рублей был объявлен аукцион по закупке запчастей для автомобилей марки Ford Focus 3 генерации: было подано четыре заявки, в результате контракт был заключён на сумму 448 324,07 рублей с предпринимателем Эдуардом Костиным. На приобретение запчастей для автомобилей марки Ford Focus 4 генерации планировалась потратить 380 468 рублей: подано четыре заявки, конкурс выиграл предприниматель Эдуард Костин, предложивший 254 044,03 рублей. Также закупалось шесть единиц запасных частей для Volkswagen Phaeton, две — для Audi A6. При максимальной стоимости в 51 845 рублей победил всё тот же Костин с суммой в 43 253,37 рублей.

В ноябре также был размещён аукцион на поставку зимних автомобильных шин, предполагаемая цена контракта — 141,6 тыс. рублей. Всего планируется закупить 24 единицы товара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году администрация главы республики закупила две иномарки «Фольксваген Фаэтона», заявленная в аукционной документации цена составляла 8,3 млн рублей. Данный тендер вызвал бурную общественную дискуссию, в первую очередь, в интернете. В частности, чувашские блогеры назвали покупку данных автомобилей «непозволительной роскошью». Глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что его служебная иномарка стоит более 7 млн рублей, но правительство отказалось от закупки машин аналогичного класса, решив «купить классом меньше, но два служебных автомобиля вместо одного». Было отмечено, что новые иномарки предусмотрены для спикера Госсовета республики и руководителя региона. С интернет-площадок это вылилось в парламент. Ранее отмечалось, что в гараже администрации главы региона имеются 60 машин.