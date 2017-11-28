Москва, 30 ноября, 2012, 15:58 — ИА Регнум. Наибольший резонанс в российских СМИ по итогам осени 2012 года вызвали законодательные инициативы по повышению штрафов за нарушения ПДД до 500 тыс. рублей, повышению нижней планки призывного возраста до 19 лет и увеличению срок службы по призыву до полутора лет, по клеймению пьяных водителей буквой "П". Об этом свидетельствуют результаты исследования Национальной службы мониторинга.

Также в топ-20 федеральных инициатив вошли инициативы, касающиеся запрета свободной регистрации в социальных сетях; возврата балльной системы учета нарушений ПДД, предусматривающей отбор водительского удостоверения по совокупности нарушений; запрета проносить в салон самолета алкоголь, купленный в магазинах "Duty Free"; введения длительного административного запрета вплоть до пожизненного на посещение спортивных мероприятий для хулиганов; отмены транспортного налога и другие инициативы.

Служба выявила также топ-15 региональных инициатив. В список вошли: Наделение гражданскими правами и свободами ребенка, который ещё не родился; установление штрафа за громкие стоны, скрип кроватей, громкий храп и топот котов по ночам для жителей Санкт-Петербурга; запрет производства и розничной продажи любых видов алкоголя в республике Якутия (Саха); законодательно установить сроки применения летних и зимних шин на дорогах; преобразования московского Арбата в первую "некурящую" улицу России и т.д.