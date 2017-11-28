Великий Новгород, 28 ноября, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Сценическая реконструкция «Да судимы будете» — об открытом суде над нацистскими военными преступниками — состоится впервые в России, в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском музее-заповеднике, документальный спектакль состоится в тех же стенах, где в эти же дни 70 лет назад, с 7 по 18 декабря 1947 года, проходил открытый трибунал над нацистами — последний подобный процесс на территории современной России.

Novgorodmuseum.ru Скамья подсудимых

Это зал Новгородской областной филармонии в Новгородском кремле. Обстановку удалось восстановить благодаря архивным фотографиям, уцелевшим в фондах Новгородского музея-заповедника, а по документам, кинохронике и публикациям в прессе реконструированы ход процесса и реплики участников.

Автором идеи и режиссёром постановки выступил заслуженный артист России Даниил Донченко. Многодневное историческое событие удалось уместить в документальную драму в одном действии. В основу научной части проекта легло исследование международной группы ученых под руководством кандидата исторических наук Дмитрия Асташкина «Советские судебные процессы над военными преступниками в 1943—1991 гг.» на базе НИЦ НовГУ им. Ярослава Мудрого. Историческим консультантом выступил судья Ленинградского окружного военного суда Юрий Кунцевич.

«На скамье подсудимых — 19 военных преступников из вермахта и СС — от генералов до фельдфебелей. Они расстреляли, повесили, заживо сожгли, замучали более 34 тысяч русских, евреев и цыган на территории современных Новгородской, Ленинградской и Псковской областей. Ими были разрушены и разграблены памятник «Тысячелетие России», Софийский Собор и другие новгородские святыни. Чтобы найти виновных, работники управлений МВД и МГБ по Новгородской области проделали огромную работу. Сам суд проводили сотрудники трибунала и военной прокуратуры Ленинградского военного округа. Вину подсудимых подтвердили более 35 свидетелей из четырех областей РСФСР. Одним из свидетелей был протоиерей Русской православной церкви Николай Ломакин, также выступавший на Нюрнбергском процессе», — рассказал Дмитрий Асташкин.

Novgorodmuseum.ru Советские офицеры

В создании реконструкции приняли участие более 40 человек, в числе которых профессиональные актеры, писатели, реконструкторы, журналисты. На основании материалов следствия, сохранившихся в музейных фондах, научный сотрудник Новгородского музея Антон Мартьянов подготовил выставку, сопровождавшую судебный процесс.

Уникальным для проекта стало участие двух очевидцев, чьи воспоминания использованы в сценарии.

«К сожалению, большая часть протоколов еще засекречена, но именно это позволило совместить реконструкцию с художественными приёмами», — отметили в музее.

Добавим, что сценическая реконструкция в 2017 году получила грант президента России Владимира Путина как проект общенационального значения в области культуры и искусства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 70-летию с начала Нюрнбергского процесса новгородский учёный Дмитрий Асташкин разработал проект «Советский Нюрнберг» — об открытых судах 1943−1949 гг. над нацистами, их союзниками и их пособниками в 21 городе СССР