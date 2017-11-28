Барнаул, 28 ноября, 2017, 12:48 — ИА Регнум. В Барнауле организовали работу первой платной парковки. Экспериментальный объект на 140 автомобилей расположен на Привокзальной площади. Часовая стоимость размещения автомобиля на ней определена в 50 рублей за час и 150 рублей — за сутки. Также предусмотрены месячные абонементы, которые будут составлять 2 тыс. 970 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Автомобили, пешеходы и дорога в Барнауле

Перед тем, как перейти на оплату, предприятие «Автодорстрой» в течение месяца устанавливало и тестировало терминалы, а автомобилисты оставляли транспорт бесплатно, привыкая к новой организации движения.

Как рассказал руководитель муниципального предприятия «Атодорстрой» Андрей Курышин, время бесплатного использования парковки составляет 20 минут. Кроме того, согласно законодательству, на парковке организованы бесплатные места для инвалидов (10% от общего количества мест). Тем автомобилистам, которые кто ещё на разобрались в нововведении, поможет схема пользования этой парковкой.

На первоначальном этапе оплата за пользование ею производится только за наличные деньги, но в дальнейшем будет возможен и безналичный расчет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сама парковка ограждена по периметру и оснащена всеми необходимыми средствами безопасности: дорожными знаками, разметкой паркоматами, шлагбаумами и камерами видеофиксации.

В перспективе платные парковки в Барнауле могут появится на пр. Ленина — в границах от пл. Октября до ул. Димитрова.