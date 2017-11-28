Чита, 28 ноября, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Бывший министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин и бывший директор Центра материально-технического обеспечения Дмитрий Ванюрский задержаны за получение взяток. Об этом заявил начальник краевого управления МВД Александр Щеглов на пресс-конференции в Чите.

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Силовикам удалось установить коррупционный механизм, связанный с получением «откатов» при заключении контрактов на поставку дорогостоящей медтехники, передает «Чита.Ру». По версии оперативников, бывший министр и директор ЦМТО договорились о сотрудничестве с руководителем московской фирмы, занимающейся поставками медоборудования. За «откаты» чиновники обеспечивали победу фирмы в аукционах на поставку техники. За два года «плодотворного сотрудничества» бывший министр получил 16 млн рублей, а его подчиненный — 1,6 млн рублей.

В настоящее время по делу проходят пять человек — два бывших чиновника и три бизнесмена. Директор московской фирмы уже арестован за дачу взятки, также арестован еще один фигурант дела.

Михаил Лазуткин возглавил краевой минздрав в 2013 году, во время губернаторства Константина Ильковского. До этого Лазуткин работал в органах управления Дальневосточной и Забайкальской железной дороги. Руководил министерством до 2016 года.