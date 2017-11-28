Калуга, 28 ноября, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на рабочем заседании поручил руководству профильного министерства и администрации Малоярославецкого района в течение недели решить вопрос с закрытием движения транзитного грузового транспорта через поселок Детчино и установить запрещающие проезд дорожные знаки, сообщает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября. Теперь большегрузам предписано следовать по платному участку трассы М3 «Украина», что скажется на стоимости перевозок и на итоговых ценах продукции.

Konst86 Вид на трассу М3 «Украина»

«В настоящее время дорога областного значения общего пользования используется как альтернатива платному участку на федеральной автомобильной дороге М-3 «Украина», — заявила министр дорожного хозяйства региона Ольга Иванова.

Губернатор, в свою очередь, заявил о необходимости строительства альтернативного объезда.

«Нам нужно совместно с федеральным дорожным агентством планировать строительство новой дороги. Проезд транзитного транспорта через поселок Детчино должен быть запрещен. А пока большегрузы пусть ездят по платному участку», — решил Анатолий Артамонов.

При этом, по словам Ольги Ивановой, проектирование (даже не начало строительства!) объездной дороги запланировано на 2018 год.

Тем временем калужские эксперты опасаются, что перевозчикам грузов, уже задействованные в государственной системе «Платон», после поездки по платной калужской дороге М-3 «Украина», поднимут цены на услуги, покрывая новые издержки. В итоге радикальное решение губернатора потребители почувствуют на своем кармане.

Напомним, государственная система взимания платы с транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн «Платон» заработала в России с 15 ноября 2015 года. Согласно решению российского правительства с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года тариф увеличен до 3,06 рубля за км. Такова плата водителей большегрузов за ущерб федеральным трассам.

Как сообщало ИА REGNUM, участок со 124 по 173 километр автодороги М-3 «Украина», стал платным с 20 марта 2017 года. Стоимость проезда варьируется от 40 до 180 рублей в зависимости от типа транспорта. Деньги за проезд по платному участку на территории Калужской области собирает коммерческая структура, зарегистрированная в Нидерландах. Плату за проезд по участку автодороги М-3 «Украина» Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной будут взимать до 1 мая 2109 года. Решение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на 92 года установить плату за проезд по федеральной трассе вызвало недовольство у части водителей.