Киев, 28 ноября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Россия постарается вмешаться в президентские выборы на Украине в 2019 году, заявил зампредседателя СБУ Виктор Кононенко на «Национальном экспертном форуме», передает 28 ноября телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Кононенко сообщил, что противники украинской государственности рассчитывают на «не силовое» изменение власти в Киеве. На сегодняшний день, по мнению зампредседателя СБУ, готовится вмешательство в выборы президента Украины в 2019 году.

«Наши противники рассчитывают на то, что власть можно поменять изнутри путём подкупа, путём договорённостей, путём других вещей, и идёт целенаправленная работа — подготовка к выборам 2019 года», — заявил Кононенко.

На недавней пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко, отвечая на вопрос журналиста относительно планов участвовать в следующей президентской кампании 2019 года, он заявил:

«Относительно выдвижения на второй срок, еще почти два года президентских полномочий, и надо многое сделать. Я сказал, что я об этом, о стратегии развития страны на последующие годы, представлю обществу в своем докладе в ВР в сентябре».

Напомним, следующие очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года.

Отметим, что в 2014 году Петр Порошенко победил на выборах во всех областях, а также в заграничном округе. Инаугурация нового президента прошла 7 июня 2014 года.

Кроме того, нужно иметь в виду, что лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который по результатам опроса догоняет по политической популярности главу Украины, не скрывает своего желания «пойти в политику». Скорее всего, Вакарчук будет баллотироваться на выборах президента — 2019.

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