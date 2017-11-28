СБУ: Россия готовит вмешательство в украинские выборы-2019
Киев, 28 ноября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Россия постарается вмешаться в президентские выборы на Украине в 2019 году, заявил зампредседателя СБУ Виктор Кононенко на «Национальном экспертном форуме», передает 28 ноября телеканал «112 Украина».
Кононенко сообщил, что противники украинской государственности рассчитывают на «не силовое» изменение власти в Киеве. На сегодняшний день, по мнению зампредседателя СБУ, готовится вмешательство в выборы президента Украины в 2019 году.
«Наши противники рассчитывают на то, что власть можно поменять изнутри путём подкупа, путём договорённостей, путём других вещей, и идёт целенаправленная работа — подготовка к выборам 2019 года», — заявил Кононенко.
На недавней пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко, отвечая на вопрос журналиста относительно планов участвовать в следующей президентской кампании 2019 года, он заявил:
«Относительно выдвижения на второй срок, еще почти два года президентских полномочий, и надо многое сделать. Я сказал, что я об этом, о стратегии развития страны на последующие годы, представлю обществу в своем докладе в ВР в сентябре».
Напомним, следующие очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года.
Отметим, что в 2014 году Петр Порошенко победил на выборах во всех областях, а также в заграничном округе. Инаугурация нового президента прошла 7 июня 2014 года.
Кроме того, нужно иметь в виду, что лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который по результатам опроса догоняет по политической популярности главу Украины, не скрывает своего желания «пойти в политику». Скорее всего, Вакарчук будет баллотироваться на выборах президента — 2019.
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