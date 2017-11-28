В Калужской области погиб ребёнок, не дождавшись врача скорой
Калуга, 28 ноября, 2017, 12:51 — ИА Регнум. В Калужской области предъявлены обвинения бывшему врачу станции скорой медицинской помощи, которую подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тигран Авакумьянц, по версии следствия, 6 мая 2016 года около 19 часов на станцию скорой медицинской помощи по телефону обратилась жительница города Жуков с сообщением об отравлении четырёхлетнего внука лекарственным препаратом. Однако выезд бригады скорой медицинской помощи организован не был.
Согласно материалам дела, на телефон скорой помощи поступило более 10 звонков: бабушке давали рекомендации по организации лечения на дому. 7 мая около 4 часов утра ребенок всё-таки был доставлен в больницу, где констатировали смерть.
На следствии врач признала, что согласно требованиям приказов Минздрава, она должна была организовать выезд скорой к ребёнку на дом, однако, с её слов, на тот момент не было такой возможности, поскольку все бригады были на выездах. Впрочем, эта информация пока подтверждения не нашла.
Бывшему врачу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штраф. Женщина работала врачом с 1991 года и в настоящее время уволилась в связи с выходом на пенсию.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, количество пострадавших по вине медицинских работников пациентов достигает в России порядка 50 тыс. человек в год. Также за последние несколько лет резко возросло число исков о взыскании компенсаций с медицинских учреждений и врачей.