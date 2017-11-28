Калуга, 28 ноября, 2017, 12:51 — ИА Регнум. В Калужской области предъявлены обвинения бывшему врачу станции скорой медицинской помощи, которую подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тигран Авакумьянц, по версии следствия, 6 мая 2016 года около 19 часов на станцию скорой медицинской помощи по телефону обратилась жительница города Жуков с сообщением об отравлении четырёхлетнего внука лекарственным препаратом. Однако выезд бригады скорой медицинской помощи организован не был.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Согласно материалам дела, на телефон скорой помощи поступило более 10 звонков: бабушке давали рекомендации по организации лечения на дому. 7 мая около 4 часов утра ребенок всё-таки был доставлен в больницу, где констатировали смерть.

На следствии врач признала, что согласно требованиям приказов Минздрава, она должна была организовать выезд скорой к ребёнку на дом, однако, с её слов, на тот момент не было такой возможности, поскольку все бригады были на выездах. Впрочем, эта информация пока подтверждения не нашла.

Бывшему врачу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штраф. Женщина работала врачом с 1991 года и в настоящее время уволилась в связи с выходом на пенсию.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, количество пострадавших по вине медицинских работников пациентов достигает в России порядка 50 тыс. человек в год. Также за последние несколько лет резко возросло число исков о взыскании компенсаций с медицинских учреждений и врачей.