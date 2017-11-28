Ереван, 28 ноября, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян приговорён сегодня, 28 ноября, судом общей юрисдикции ереванских общин Кентрон и Нор Норк к шести годам лишения свободы. Прокурор требовал для Бабаяна семь лет тюрьмы.

Photolure Самвел Бабаян в зале суда

Бабаян обвиняется в приобретении зенитно-ракетной системы «Игла» и в отмывании денег. В частности, согласно обвинению, он пытался очистить ввезенные преступным путем из России выведенные из законного обращения банкноты евро, испачканные краской, с целью их дальнейшего введения в обращение в Армении.

Другие фигуранты дела также признаны виновными. Считающийся одним из ключевых обвиняемых по делу, боевой товарищ Самвела Бабаяна Санасар Габриелян приговорен к 3 годам лишения свободы, Армен Погосян приговорен к 2 годам тюрьмы. Ещё четверо обвиняемых получили условные сроки.

Габриелян в последнем слове сказал, что хотел приобрести «Иглу», чтобы подарить ее армии и что Самвел Бабаян не имеет никакого отношения к этой его инициативе, заявив, что дело сфабриковано.

На заседании суда 27 ноября в заключительном слове Бабаян заявил, что после задержания представители правоохранительных органов беседовали с ним не о зенитно-ракетном комплексе «Игла», в приобретении которого его обвиняют, а о политике.

По его словам, он знает, кто стоит за этим делом, не назвав при этом имён.

«С момента задержания со мной два-три раза беседовали о политике и объяснили, за что меня взяли. Я не хочу на данном этапе касаться этого, но есть факты, есть свидетель, защитник присутствовал при этом разговоре, могу привести факты — постыдитесь.

Я говорю это не для оправдания, честно, я не тот человек, чтобы не понимать, откуда идет заказ, очень хорошо знаю, откуда торчат уши. Просто я говорю: можно слегка обойти закон, но нельзя его попирать, плевать на государство, просто нельзя, если хотите стать государством. Бабаян просидит на год дольше или на год меньше, вы этим вопрос не решите», — заявил Самвел Бабаян.

По его словам, он с самого начала не хотел политизировать этот судебный процесс, потому что у него есть права, он знет, что не совершал преступления и в оправдании нет смысла.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Самвел Бабаян был задержан в конце марта 2017 г. во время избирательной кампании по выборам в парламент Армении, когда он активно поддерживал оппозиционный блок во главе с бывшим министром обороны Армении Сейраном Оганяном.

В СНБ Армении тогда заявили, что двое граждан Армении были задержаны за попытку контрабанды из Грузии переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».

По информации армянских СМИ, которые ссылались на источники в СНБ Армении, Бабаян планировал сбить вертолёт президента Армении. Однако в обвинении Бабаяну этот пункт отсутствовал.

Ранее представитель предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО), теневым кардиналом которого считался Бабаян, Раффи Ованнисян заявил, что считает Самвела Бабаяна политическим заключенным. «Очевидно, что это делается накануне выборов, на фоне каких-то дипломатических разговоров по карабахскому конфликту», — сказал политик 28 марта.

Боевые товарищи Самвела Бабаяна, ветераны Карабахской войны, выдвинутые в качестве кандидатов в депутаты от избирательного блока «Оганян-Раффи-Осканян», также утверждали, что Бабян является политзаключенным. По их мнению, власти пытались предотвратить поствыборные развития.

Однако адвокат Бабаяна на это ответил, что его подзащитный считает преждевременным рассматривать выдвинутое против него обвинение, а также его арест в политическом контексте.

«Если в конце следствия мы убедимся в том, что вменяемая Бабаяну вина не подтверждается, но обвинения останутся, то только тогда можно будет сформировать какое-либо мнение. На данный момент у нас таких оснований нет», — отметил адвокат экс-министра обороны Карабаха.

Самвел Бабаян с ноября 1993 года по декабрь 1999 года был командующим Армией обороны НКР. Подписал от имени НКР соглашение Армении и НКР с Азербайджаном о прекращении огня.

1995−1999 гг. — первый министр обороны НКР, генерал-лейтенант (с 1996), герой Арцаха (1997).

2000−2004 гг. за покушение на президента НКР был приговорён к 14 годам лишения свободы, однако спустя 4,5 года был помилован.