Минск, 28 ноября, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Власти Белоруссии намерены развивать тесные отношения с Венесуэлой. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом.

President.gov.by Переговоры Александра Лукашенко с Рикардо Менендесом

«Что касается наших двусторонних отношений, они в политических, дипломатических плоскостях как были, так и остаются дружескими и братскими, — говорит Лукашенко, заявление которого обнародовала пресс-служба президента Белоруссии. — Все, что мы можем сегодня, мы готовы положить на чашу вашего успеха в Венесуэле».

По его словам, Минск и Каракас выработают дорожную карту «углубления нашего двустороннего развития с учетом той обстановки, которая складывается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле уже несколько месяцев протекает политический кризис — в стране происходит противостояние между правительством Николаса Мадуро и парламентом.

В обществе нет единой поддержки той или иной стороны — митинги проходят в поддержку обеих сторон.

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