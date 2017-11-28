Ярославль, 28 ноября, 2017, 12:40 — ИА Регнум. В поселке Октябрь Некоузского района Ярославской области заканчиваются запасы топлива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Ru.torange.biz Батарея

Второй поселок в самой «глухой» части Ярославской области находится на грани срыва отопительного сезона. На прошлой неделе чрезвычайная ситуация была объявлена в поселке Мокеиха из-за перебоев с торфом для котельной. В настоящее время договоренности о поставке торфа достигнуты, режим ЧС снят. Похожая ситуация складывается в находящемся в 18 километрах от Мокеихе поселке Октябрь. Люди жалуются на холод квартирах и школе. Вероятно, котельная экономит мазут, запасы которого на исходе. Глава района признает проблему, но говорит, что недотопа нет.

«У нас все хорошо. Здания отапливаются нормально. Но поставщик — ярославское ООО «Агреман» — предупредило, что поскольку наше МУП «Октябрь-ЖКХ» имеет задолженность, то оно может прекратить поставки мазута в район. Запасы топлива есть — на 3−4 дня хватит. Сейчас районная администрация и правительство Ярославской области совместно решают эту проблему», — сказала корреспонденту ИА REGNUM глава Некоузского района Сергей Некрутов.

Поставщики мазута готовы терпеть, но не бесконечно.

«Мы поставляем мазут в поселок с 2012 года, но последние два года у МУП «Октябрь-ЖКХ» постоянные проблемы с оплатой. Они еще не рассчитались с нами за прошлый отопительный сезон и ни рубля не перечислили за поставку мазута в этом сезоне. Мы понимаем социальную ответственность и будем продолжать поставки мазута в поселок Октябрь, пока есть возможность. Но у нас может просто не хватить денег, чтобы закупать мазут и поставлять его в долг на неопределённый срок», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ООО «Агреман» Михаил Черин.

Как сообщили ИА Регнум в ООО «Агреман», долг МУПа за прошлый отопительный сезон — 4,5 млн, за текущий — 6,5 млн — из них просрочено 2 млн, департамент ЖКХ должен порядка 23 млн за прошлый осенне-зимний период по договорам цессии.

Котельная поселка Октябрь раньше также работала на торфе — оба поселка строились для торфоразработчиков крупнейшего месторождения торфа региона. После того, как торфопредприятие прекратило работу, котельную Октября перевели на мазут. Однако существенно выросли расходы на это, что создало большие трудности для местного бюджета.