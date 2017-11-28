Санкт-Петербург, 28 ноября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Очередной всплеск «телефонного терроризма» отмечается 28 ноября в Санкт-Петербурге. Как сообщили в соцсетях очевидцы, в настоящий момент эвакуированы сотрудники и студенты Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина на Петербургском шоссе в городе Пушкин.

Https://vk.com/spb_today Эвакуация ЛГУ им Пушкина (скриншот группы в соцсети)

«Университет закрыт до 20:00, общежитие ждет на улице, кто в чем. Некоторым успели вынести пледы», — рассказали свидетели происходящего.

«До часу дня в общежитие никого не пускают», — уточняют очевидцы. — «Студенты, проживающие в общежитии, ждут на улице, т.к. идти некуда».

Одновременно эвакуирован один из учебных корпусов Российского государственного педагогического университета имени Герцена, расположенный на Малой Посадской улице в Петроградском районе города.

«Прошла эвакуация всего здания», — сообщают в соцсети очевидцы. — «Никого в здание не пускают. Полиция стоит у дверей. Ждут кинолога. Всех студентов сняли с занятий до конца проверки здания».

«На самом деле неожиданно было, мы думали учения, о которых забыли предупредить. Хорошо хоть преподаватели не растерялись, всех выгнали», — пишет один из студентов.

Как напоминает ИА REGNUM, предыдущая волна сообщений о заминировании была отмечена в Петербурге 17 ноября. Тогда были эвакуированы в связи с потенциальной угрозой около 20 школ в разных районах города, несколько вузов и торговых центров. К счастью, угроза взрыва нигде не подтвердилась.