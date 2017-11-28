Калуга, 28 ноября, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Сегодня, 28 ноября, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в Калужском промышленно-инвестиционном форуме, организованном торгово-промышленной палатой областного центра.

Фото пресс-службы городской думы Калуги В открытии форума приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в рамках форума была представлена промышленная выставка, обсуждались вопросы развития институтов Центрального федерального округа, региональной промышленной политики, внедрения передовых производственных технологий.

В открытии форума приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Также гостями форума стала делегация из города-побратима Тирасполя во главе с председателем городского собрания Алевтиной Ивановой.

«Промышленно-инвестиционный форум очень важен для развития экономического потенциала региона, — подчеркнул Александр Иванов. — Это та площадка, в рамках которой промышленники, финансисты и инвесторы могут «сверить часы», договориться о взаимовыгодном сотрудничестве, обсудить перспективные проекты. Калуга является одним из лидеров ЦФО по уровню развития промышленного производства, в областном центре традиционно проходят подобные форумы. Уверен, что результатом станет дальнейшее расширение экономических связей между регионами, новые проекты и перспективные разработки».