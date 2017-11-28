Ярославль, 28 ноября, 2017, 11:50 — ИА Регнум. В Ярославле обманутые дольщики подали в суд на ЗАО «Ярстрой» с требованием передать им квартиры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом на ул. Пашуковской в Ярославле

Мэрия Ярославля не сдержала свое слово: 27 ноября дольщики дома на Пашуковской, 3, который ЗАО «Ярстрой» строит уже 10 лет, так и не получили ключи от своих квартир.

Дом строят уже десять лет: он имел готовность 97 процентов, однако заселиться в него собственники не могли. На радость дольщиков правительство Ярославской области решило помочь и достроить объект. Областные и городские власти договорились, что сделает это АО «Горстройзаказчик», за что ЗАО «Ярстрой» отдаст 5 квартир. Дом приняли в середине октября и с помпой отметили сдачу. Как уже сообщало ИА REGNUM, председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко пообещал, что через две недели все дольщики получат ключи от квартир. Но прошло больше месяца, а этого события так и не произошло. Правительство области обратилось в ФСБ, полицию и прокуратуру с просьбой разобраться с гендиректором ЗАО «Ярстрой», который никак не может отдать жилье дольщикам, а мэрия пообещала, что квартиры жильцам начнут выдавать 27 ноября.

«Ничего нам не выдали. Сказали, что вначале надо выбрать управляющую компанию, которая будет принимать акты передачи квартир у строителей. Я не понимаю, какое отношение к этому имеет управляющая компания. Всегда квартиры принимала жилищная комиссия и жильцы», — сказала корреспонденту ИА REGNUM обманутая дольщица Марина Антонова.

Обманутые дольщики рассказали, что за их домом хотели закрепить муниципальную управляющую компанию. Однако что-то не сложилось, после чего было объявлено о том, что 7 декабря состоится аукцион, на котором будет разыгрываться право управлять домом. Его победитель примет квартиры у ЗАО «Ярстрой» и передаст их обманутым дольщикам.

Но жильцы уже не верят властям и массово подают заявления в Дзержинский суд на ЗАО «Ярстрой».