Киев, 4 декабря, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Для чего Киеву мог понадобиться договор, определяющий отношения и статус Ватикана в правовом поле Украины, так называемый конкордат, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

President.gov.ua Порошенко принимает посла Ватикана

Судя по вопросам, которые появляются между нынешней киевской властью и представителями Польской католической церкви, камнем преткновения вновь стал вопрос о собственности. Всё большее раздражение поляков, вызванное профашистской, воспевающей бандеровцев политической линией Киева, затрудняет взаимопонимание между католиками и униатами Западной Украины. Архиепископ Львовский, глава конференции католического епископата Украины Мечислав Мокшицкий ставит в вину украинским властям то, что как при коммунистической власти «отбирали храмы, отдавая их под кинотеатры, театры, органные залы, а чаще под склады удобрений … в демократическом государстве поступили подобным же образом».

Речь епископ ведет о тех храмах, которые явочным порядком были присвоены украинскими греко-католиками на западе страны. По словам Мокшицкого, отказываться от этой собственности польские католики не собираются. Правда, он скромно заменяет «польские» на упоминание абстрактных прежних владельцев. В таком случае предлагаемый конкордат, который обсуждается между киевской администрацией и представителями Ватикана, является не более чем изящным способом натянуть нос именно полякам. Урегулировав вопрос о католической собственности без привлечения к нему тех, кто когда-то строил костелы по всей Западной Украине.

Читайте подробности: Украина хочет конкордата с Ватиканом. А отдать костелы полякам?

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