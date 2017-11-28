Ярославль, 28 ноября, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Прокуратура через суд потребует от ООО «СКАН» демонтировать самовольно надстроенный дополнительный этаж из стекла и металлических конструкций на памятнике «Усадьба Огняновых», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Усадьба Огняновых

Об этом говорится в ответе, поступившем депутату Ярославской областной думы Сергею Балабаеву из прокуратуры Ярославской области.

Здание, расположенное по ул. Первомайской, 7а, является выявленным объектом культурного наследия конца 19 века «Усадьба Огняновых». В 2015 году ООО «СКАН» в ходе работ по устройству металлического каркаса с крышей самовольно изменило облик здания: на уровне третьего этажа был установлен металлический каркас, при этом согласованный проект и разрешительная документация на эти работы отсутствовали.

С тех пор департамент охраны объектов культурного наследия никак не может добиться того, чтобы памятнику вернули первоначальный вид.

Как сообщают в прокуратуре, в 2016 году ООО «СКАН» было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 100 тыс рублей, департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области выдано предписание демонтировать надстройку.

Исполнено оно не было, поэтому в 2017 году в отношении ООО «СКАН» было возбуждено дело об административном правонарушении, но оно было прекращено постановлением Кировского районного суда «в связи с истечением срока давности».

10 марта 2017 департамент выдал ООО «СКАН» очередное предписание о демонтаже самовольной надстройки в срок до 15 ноября 2018 года. Но тут уже вмешалась прокуратура: там, очевидно, поняли, что чиновники не могут справиться с ситуацией.

«Учитывая, что с момента выдачи предписания прошло более семи месяцев, а ООО «СКАН» не приступило к исполнению содержащихся в нем требований, прокуратурой Кировского района предъявлено заявление в суд о возложении на данную организацию обязанности провести работы по сохранению объекта культурного наследия и демонтировать самовольно возведенную надстройку», — сообщается в ответе прокуратуры.

Кроме итого, в связи с неприятием департаментом действенных мер, обеспечивающих исполнение закона об объектах культурного наследия, прокуратурой области внесено представление директору департамента, соответствующая информация направлена председателю правительства Ярославской области.

В связи с этим депутат Сергей Балабаев предлагает вовсе распустить его сотрудников.

«Три года власти области ничего не могут сделать с собственником Усадьбы Огняновых. То предписание выдадут, да забудут вовремя проверить его исполнение, напомнишь им пинком — начнут привлекать, но так долго, что сроки пройдут. И выдадут они в третий раз предписание все сделать ещё через год. Кто же поверит, что нет у директора этого департамента личной заинтересованности в закрытых на этот беспредел глазах?» — считает Сергей Балабаев.

По его мнению, прокуратура отработала «на отлично», но возникает резонный вопрос — а зачем вообще нужен такой департамент? В связи с этим, как пишет Сергей Балабаев на свой странице в Facebook, он предложил губернатору области выгнать нерадивых чиновников.

Между тем в апреле 2017 года главный специалист отдела государственного надзора департамента охраны объектов культурного наследия Игорь Никитин говорил о том, что ООО «СКАН» решения суда не исполняет. При этом заставить его департамент не может, так как не обладает такими полномочиями. Чиновники намеревались подождать и посмотреть, начнут ли владельцы здания исполнять решение суда, и уже потом обратиться в службу судебных приставов.