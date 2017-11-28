Донецк, 4 мая, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Попытки киевского режима вернуть на родину выехавших в европейские страны мужчин призывного возраста может привести к тому, что украинцы начнут уезжать дальше из Европы или попытаются попасть в Россию, где, как неоднократно заявлял президент Владимир Путин, к украинскому народу относятся как к братскому. Такое мнение в беседе с Донецким агентством новостей высказал политолог, международный обозреватель Владимир Карасёв.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, чтобы побудить украинцев вернуться на родину, власти стран Европейского союза могут прекратить финансовую поддержку выехавших из Украины граждан призывного возраста.

«Они могут отказать таким лицам в оказании иной какой-либо помощи, например, могут отказывать им в принятии на работу», ― добавил эксперт.

Политолог считает, что подобная политика отражает стратегию Вашингтона, который готов поддерживать Киев в противостоянии с Москвой «до последнего украинца».

Карасёв убежден, что возвращение украинцев призывного возраста было одним из условий получения Киевом очередного пакета военной и финансовой помощи из Вашингтона. Этим же вызвано снижение на Украине призывного возраста и принудительная мобилизация.

«Они могут дойти до того, что будут мобилизовать 70-летних стариков и 14-летних детей, как в своё время мобилизацию объявлял Гитлер. Был гитлерюгенд, а на Украине будет «бандерюгенд», ― сказал политолог.

Эксперт уверен, что рано или поздно вся эта ситуация приведёт к жестким условиям капитуляции, которую подпишет не Украина, которая перестанет существовать как государство, а какой-нибудь представитель из Европы.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ вступит в силу через месяц. Он подразумевает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение

Кроме того, 4 мая вступил в силу приказ министерства обороны Украины, который отменил категорию «ограниченно годный» для призывников. Те, кто получил этот статус ранее, обязаны пройти медкомиссию ещё раз. Теперь в армию будут призывать мужчин с различными расстройствами и болезнями, в том числе умственно отсталых, людей с ВИЧ и раком. Так, синдром зависимости, эпилепсия перестали быть причиной, чтобы не забирать мужчину в ВСУ.

По данным спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, ежедневно около десяти мужчин пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам. Он признал, что уклонисты пытаются подкупить пограничников, а самыми популярными направлениями для них являются границы с Молдавией и Румынией.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский 22 января заявил, что чешские власти не собираются выдавать Киеву украинцев призывного возраста. По его словам, такого рода механизмов не существует, и они не соответствовали бы международным правам и обязательствам Чехии.

Об отсутствии намерения выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста из числа беженцев также заявили в Эстонии.

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман отметил, что немецкие законы не позволяют высылать Киеву мужчин призывного возраста из числа беженцев с Украины. В начале сентября 2023 года об отказе депортировать из страны украинцев призывного возраста также заявили в МИД Австрии.